Una persona durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educadores, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los profesores madrileños encaran la recta final de su se - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcorcón y el de Getafe no ordenarán a los conserjes municipales retirar las pancartas con reivindicaciones sindicales "legítimas" de los colegios públicos.

Además, en el caso del de Alcorcón ha rechazado las nuevas instrucciones de la Comunidad en centros educativos. "No podemos aceptar que, bajo el argumento de garantizar la neutralidad de los centros educativos, se pretenda limitar la expresión de reivindicaciones laborales legítimas", ha subrayado.

El Gobierno local considera que las directrices autonómicas pueden vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad sindical y el derecho de huelga.

En este sentido, sostiene que defender unas condiciones laborales dignas, reclamar más recursos para la enseñanza pública o informar sobre las movilizaciones no supone adoctrinar al alumnado.

Respecto a los carteles y pancartas colocados en los vallados de los centros, el Consistorio ha asegurado que no dará instrucciones al personal municipal para retirarlos por su contenido reivindicativo.

Asimismo, ha precisado que cualquier actuación deberá respetar la normativa vigente, las competencias municipales y los derechos de los trabajadores.

"No vamos a convertir al personal municipal en el encargado de silenciar las reivindicaciones de quienes están defendiendo la educación pública", ha precisado.

También ha cuestionado la ampliación de los servicios mínimos durante la huelga docente, al entender que puede limitar el ejercicio de este derecho.

Por ello, ha reclamado a la Comunidad de Madrid que revise las medidas que puedan afectar a las libertades fundamentales y abra una negociación con los representantes del profesorado.

Por su parte, Ganar Alcorcón, que forma parte del Ejecutivo local junto a PSOE y Más Madrid, ha exigido el cese de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por lo que entienden es un "intento de silenciar a los docentes en plena huelga".

Su portavoz, Miriam Benítez, ha acusado al Gobierno regional de responder a las reivindicaciones docentes con medidas de censura e intimidación y ha reclamado la retirada de las directrices y una negociación para resolver el conflicto.

La postura de Alcorcón se suma a la de otros municipios madrileños que han rechazado las directrices autonómicas. En Getafe, el Gobierno local también ha garantizado que ningún trabajador municipal retirará las pancartas de apoyo a la huelga y ha defendido que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para dar órdenes a su personal ni decidir sobre instalaciones de titularidad municipal.

La huelga indefinida del profesorado madrileño comenzó el pasado 14 de octubre y recoge reivindicaciones como la reducción de las ratios y de las horas lectivas, mejoras salariales, el refuerzo de las plantillas y una menor carga burocrática.