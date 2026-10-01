Ayuso acusa a la izquierda de usar a Maricarmen como "señuelo" para "alentar a la revolución" por "un puñado de votos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la izquierda de usar a Maricarmen como "señuelo" para "alentar a la revolución" por "un puñado de votos".

"Dejen ya en paz a Maricarmen, que está ahora mismo en un hospital público intentando sanarse y se están lucrando de ella. Sí, porque tenían primero preparadas las acampadas y las algaradas, y luego utilizaron al primer señuelo que pasaba por delante", ha lanzado en la sesión de control de la Asamblea.

Ha sido ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha centrado su intervención en la vivienda y en la reivindicación de la acampada promovida por el Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol. Ante ello, Ayuso ha cuestionado por qué de los "25.000 casos" de desahucios de los que advirtió el Ejecutivo regional no le hicieron "caso a ninguno".

"Ocho años de moqueta, venga ahí con los rulos, con la ropita ahí dando lecciones, con el canapé, el amigo sindicalista, todo el día subiéndose en los Falcon, venga nos vamos a los Oscar y de repente se acaba la legislatura y vamos a dejar la moqueta, nos metemos con el Mac imperialista y con la tienda de Decathlon imperialista y nos vamos a la Puerta del Sol a hacernos jóvenes rebeldes de asamblea de facultad", ha reprochado la mandataria autonómica.

Al hilo, ha destacado que Más Madrid es parte de "los del poder" al formar parte del Ejecutivo central y que fueron parte de los que "han pactado una ley de vivienda con Bildu" --a través de Más País que votó a favor en la pasada legislatura--.

Ha recordado que el partido regionalista ha formado parte de la mayoría que ha "decidido las leyes de Vivienda en España en los últimos años" y ha cargado también contra la izquierda y las modificaciones anteriores que han "perjudicado" a Maricarmen --en referencia a la modificación de la ley franquista que contemplaba el alquiler de renta antigua--.

"El tiempo ha pasado y el peso de la ley cae, nos guste o no nos guste, a todos, porque todos somos iguales ante la ley", ha recalcado Isabel Díaz Ayuso, quien no ve "de recibo" que una parlamentaria "promueva la revolución" desde su escaño conseguido "a través de las urnas".

"Ustedes tienen que someterse a las reglas del juego, a la separación de poderes. No pueden alterar los censos con enmiendas falsas. No pueden atacar a los jueces utilizando clanes del narco. Que no se puede. Que no le pueden dar la espalda al Parlamento", ha remarcado para criticar al hilo que no se hayan presentado, de nuevo, Presupuestos Generales del Estado.

Ha acusado a la izquierda de estar "hundiendo la vivienda en España" y ha afirmado que en "12 horas" se han ido "más de 2.000 pisos en alquiler" de los portales inmobiliarios "solo en la Comunidad de Madrid".

"La inmensa mayoría de los propietarios de este país se van a ir y no van a sacar en la vida sus casas en alquiler porque no quieren que sean ocupadas por ustedes, que no respetan nada, que nos llevan al comunismo", ha cargado contra la bancada de Más Madrid.

Por último, en una pregunta sobre la Sierra Oeste y su recuperación, ha afirmado que en esta zona afectada por el peor incendio de la historia de la región no están "a cursos de yoga, cursos de pancartas, cursos de a qué hora el Gobierno de la Comunidad de Madrid hace algo para intentar boicotearlo, como están haciendo con edificios públicos", en referencia a la acampada.

Ha dicho que le importa "una higa" a la izquierda "absolutamente nada que tenga que ver con los ciudadanos" y ha reprochado que ahora llamen "a las huelgas generales con sus amigos los sindicalistas de canapé". "¿Dónde han estado durante todos estos años cuando la clase media en España se hundía?. ¿Dónde han estado ustedes cuando han estado desahuciado en miles y miles a tantas familias?", ha espetado.