Ayuso acusa a Sánchez de "descapitalizar Madrid" tras anunciar que la Agencia Espacial Española no estará en la región

Serrano (PP) critica que acuda a un acto en la Comunidad a "escupir en la cara de los madrileños"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "descapitalizar Madrid" tras anunciar que la Agencia Espacial Española no estará en la región.

"No sabe dónde irá, lo que sí, que ha de perjudicar a Madrid. Aquí está el ecosistema de empresas, universidad y FP en torno a esta industria. Es como descomponer la maquinaria de un reloj", ha escrito la dirigente regional en su cuenta de Twitter, donde además ha subrayado que descapitalizar Madrid es "una barbaridad".

Por su parte, en declaraciones a los periodistas en la Asamblea, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha considerado que es "inaudito" que el presidente "de todos los españoles" acuda a uno de los municipios de la Comunidad, a Robledo de Chavela, "sin el más mínimo respeto ni decoro institucional de avisar a la Presidencia del Gobierno autonómico", a "escupir en la cara a los madrileños", "insultarles y despreciarles".

Precisamente, Robledo de Chavela y Tres Cantos son los dos municipios madrileños que aspiraban a albergar la sede de la futura agencia espacial española.

"No sabe dónde va a ir la Agencia pero sí que a Madrid no va a venir. Esta decisión la va a tomar con equidad y transparencia cuando no ha conocido los proyectos. Está diciendo que esa Agencia Espacial no va a ir al mejor sitio posible con el mejor proyecto tecnológico posible, sino que irá al que le interese políticamente a Sánchez disfrazado de comisión de expertos", ha lamentado.

"Nos sentimos profundamente insultados. El presidente del Gobierno de España es el presidente de todos los españoles y, por tanto, debería serlo también de los madrileños. Los madrileños no lo sentimos como propio puesto que no hace más que insultar y despreciar a los madrileños", ha declarado, para a renglón seguido denunciar que quieran subir los impuestos, que les llamen insolidarios y que, al mismo tiempo, no solo quieran "deslocaliziar instituciones sino que trabajan para que nuevas inversiones vengan a Madrid".

Para el 'popular', "es como si dieran por amortizado Madrid", lo que no sabe es si en términos económicos o en términos políticos. Serrano cree que lo que está claro es que si "Sánchez sigue empecinado en atacar, en insultar y en despreciar a los madrileños" está convencido de que el año que viene "el PSOE no sacará un solo escaño en Madrid".