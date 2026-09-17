Ayuso acusa a Vox de "eximir" al Gobierno de responsabilidades en inmigración para "sacar un puñado de votos" al PP

Imagen de recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Vox de "eximir" de "toda la responsabilidad" a la izquierda y al Gobierno central en la "inmigración irregular masiva" con el objetivo de "sacar un puñado de votos" al PP.

"Trabajan siempre a servicio del Gobierno para eximirle de toda la responsabilidad, que si no se ataja en origen, no tiene después tanta facilidad. Denota que ustedes, con tal de sacar un puñado de votos o pretender hacerlo del PP, vuelven otra vez a eximir a los señores de la izquierda de las huelgas sanitarias que azotan a España entera y de la entrada irregular por las fronteras que atañe directamente al Gobierno central. Y así, día a día", ha espetado la mandataria autonómica a la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, durante la sesión de control del Pleno.

Moñino ha dedicado su pregunta a la migración y los servicios públicos y ha acusado a la mandataria autonómica de decir que "todos pueden venir", en referencia a los migrantes, y le ha advertido de que criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede ser la respuesta a todos los problemas de Madrid".

Díaz Ayuso ha reprochado a Vox que "nunca propone nada" y que son, en cambio, "maestros en señalar". Ha afirmado que hay "un problema de inmigración irregular masiva", pero que desde Vox "jamás se propone nada", sino que se "dice o acusa", y que "todo lo que proponen no se puede cumplir porque no es competencia autonómica".

"Díganle a sus votantes que pretenden mentirles porque después nunca van a poder hacer todo aquello que prometen, porque no es competencia de la Comunidad de Madrid", ha lanzado.

La mandataria autonómica ha abogado por un crecimiento "equilibrado" tras haber alertado del "invierno demográfico". Es por ello que ha reivindicado su trabajo en Metro, residencias, hospitales, centros de salud y colegios en busca de prepararse para ese crecimiento.

Aún así, ha advertido de que "es un equilibrio que no se consigue si se hacen las fronteras de manera masiva y no hay control sobre todas ellas". A Vox le ha censurado por "ocultar" lo que se ha ido desarrollando desde el Ejecutivo regional en busca de ese equilibrio, también en maternidad donde considera "importante el arraigo".

"También le digo que yo prefiero atender y tratar como a uno más, a un rumano, por muy rumano que sea, porque lleva años trabajando, contribuyendo y siendo uno más en Madrid. Pero un español delincuente, okupa y que no respeta a los demás, para mí no es prioritario. Para mí todos somos iguales en esta región. Vengas de Rumanía, vengas de Boadilla del Monte, pero que cumplas con la ley, con el orden y aportes", ha defendido.

VOX: "LAS BUENAS INTENCIONES SON INFINITAS, LAS CAMAS DE HOSPITAL NO"

Frente a ello, Isabel Pérez Moñino ha advertido que Ayuso es la encargada de dar una respuesta a los servicios públicos a los que "afecta esta migración".

"Sánchez dijo que todos cabían en Madrid y usted respondió que todos podían venir porque en Madrid caben todos los acentos, ¿verdad?", ha cuestionado Moñino.

La portavoz ha proseguido destacando que "del coladero de Barajas al centro de salud hay un coste" que el madrileño "termina pagando" al estar "en espera meses para una cita médica" o que acude a unas urgencias "cada vez más colapsadas".

"El debate no va de abandonar a quien necesita una atención urgente, va de garantizar que los españoles que han pagado los servicios públicos y que están pagando con muchísimo esfuerzo sean atendidos debidamente cuando lo necesita", ha espetado tras insistir en que "las buenas intenciones son infinitas", pero "las camas de hospital, no".

Por último, ha insistido a Isabel Díaz Ayuso en que deje de "lanzar el mensaje" de que Madrid es "la ONG del mundo, el hospital del mundo, el comedor del mundo o el albergue del mundo".