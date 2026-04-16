Ayuso acusa a Vox de tratar "como escoria" a los inmigrantes cada pleno "sembrando inquietud y culpabilidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (d),durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Vox de tratar "como escoria" a los inmigrantes cada pleno de la Asamblea regional "sembrando inquietud y culpabilidad".

"Están tratando a los inmigrantes como escoria, pleno a pleno. Siempre sembrando sospechas, inquietud, culpabilidad en cada tema. Cuando se cruzan con ellos por la calle, ¿qué hacen? No les da, no sé, les miran a la cara. Porque yo lo que defiendo es la ley y el orden, pero nada más que eso, la ley y el orden", ha respondido Ayuso a la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, en la sesión de control de este jueves.

Frente a la portavoz de Vox, ha reivindicado la importancia de "la organización para saber quién viene, de qué sitios, qué problemas trae, cómo se puede integrar o no".

Isabel Pérez Moñino ha reprochado la atención de migrantes en la Sanidad Pública, ante lo que Ayuso ha precisado que a una persona, "aunque sea inmigrante", si se le niega la asistencia sanitaria "puede sufrir enfermedades, patologías que acaben con su vida".

A renglón seguido, Ayuso ha insistido en que Madrid "caben todos los acentos" y ha destacado al Nobel "madrileño del Perú" Mario Vargas Llosa que "ha aportado muchísimo más a la literatura y a la cultura que cualquiera de los miembros" de Vox.

"También tantos hispanos llaman a España a los dos lados del Atlántico. Por supuesto que esta es su casa", ha insistido la mandataria autonómica.

Considera la presidenta madrileña que Vox se está "comportando como socialistas de derechas" ya que "no quieren formar parte de nada bueno de lo que está sucediendo en Madrid, en una región que está de moda en España para orgullo de todos".

"Están siempre enfadados, viven ustedes enfadados. Entre ustedes, con sus socios, con el mundo y ¿qué quiere que le diga a los enfadicas? No nos gusta que estén dándonos todavía lecciones en Madrid. Es que en Madrid no nos gustan esas actitudes. Ustedes verán por dónde van", ha lanzado para rematar incidiendo en que en Madrid hay "integración, pero tiene que haber ley, orden e igualdad ante la ley y las oportunidades".

VOX CRITICA QUE SE ATIENDA A LOS MIGRANTES IRREGULARES

Por su parte, Isabel Pérez Moñino ha cuestionado que Ayuso se haya "quejado de la regularización" cuando los atiende igual en la Sanidad Pública".

"Dice usted que Sánchez quiere fundir nuestros servicios públicos en Madrid, efectivamente, lo comparto, pero es que quiere fundir los servicios públicos de toda España. Y, mientras tanto, ¿qué hace usted? ¿Hacerse la escandalizada? ¿Sigue llamando a miles y miles de personas de todo el mundo a que vengan a su Madrid de todos los acentos?", ha preguntado a la presidenta autonómica.

A continuación, ha instado a Ayuso a explicar a los madrileños "por qué prefiere alinearse con la izquierda votando contra" Vox y antes de "priorizar a los ciudadanos que contribuyen con su esfuerzo y con sus impuestos a mantener" el sistema sanitario.

"Todos ustedes han decidido que quienes no deberían estar aquí sean atendidos antes que ellos. A la que todos ustedes llaman de todas partes del mundo ofreciéndoles pues rentas básicas universales, rentas mínimas de inserción, ayudas a la maternidad, ayudas al alquiler, escuelas infantiles gratis, vivienda social y además la promesa de que serán atendidos en cualquier hospital público sin haber contribuido ni un solo día en nuestro país", ha censurado Moñino.