Ayuso acusa a Yolanda Díaz de querer instaurar su "comunismo de manual" con un decreto de vivienda que provoca "caos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atiende a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Morata de Tajuña, a 25 de marzo de 2026 - Alberto Ortega - Europa Press

MORATA DE TAJUÑA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles a la ministra de Trabajo y vicepresidente del Gobierno, Yolanda Díaz, de querer instaurar su "comunismo de manual" con un decreto de vivienda por las consecuencias de la guerra de Irán que provoca "caos e inseguridad jurídica".

"Todo para aparentar que pinta lo que lo que no pinta", ha valorado desde Morata de Tajuña, donde se ha celebrado la reunión del Consejo de Gobierno de manera extraordinaria, y donde ha censurado que quiera "atentar contra la propiedad privada" y buscar "el enfrentamiento social".

Así, ha subrayado que según los últimos datos la oferta de alquiler desde 2020 "se ha reducido un 61% en España, y el precio se ha disparado en 41%". "Este es el manual de enfrentamiento comunista, que la culpa de que haya pobres es del rico, la culpa de que haya gente sin viviendas es de los propietarios, la culpa de que haya gente con o sin empleos solamente es de los que crean el empleo, y nunca de las administraciones", ha reprochado Díaz Ayuso.

El Real Decreto-ley de Gobierno en materia de vivienda incluye medidas como la prórroga extraordinaria y automática de todos los contratos de alquiler cuya finalización este prevista para este 2026 y 2027.