Ayuso advierte de que "el miedo sería no cambiar las cosas" y de que la izquierda prepara "trampas y señuelos" en 29N

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el presidente del Senado, Pedro Rollán (2d), durante la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La fiesta se celebr - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado que "el miedo sería no cambiar las cosas", para advertir de que la izquierda prepara ante la cita con las urnas toda una serie de "trampas, señuelos y engaños" para "intentar cambiar la opinión pública".

"Es evidente que los ciudadanos no aguantan más y no son pocos los que nos dicen que si no hay un cambio van a irse. El miedo es a que se siga como está, a que la gente siga abandonada en Ceuta, que tengamos más problemas a la hora de coger un tren, miedo a que la clase media se siga hundiendo, a que los precios estén disparados, a que la vida se esté haciendo imposible, a que haya guerracivilismo entre bandos fabricados desde el Gobierno", ha lanzado en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, a su llegada a la Catedral de la Almudena.

Ayuso ha insistido en que "los españoles no aguantan más" y vaticina que la "factoría de sorpresas" que es la Moncloa ofrecerá "señuelos y trampas para intentar cambiar la opinión pública". "Vendrán muchas trampas y muchos señuelos y engaños pero es evidente que la gente lo que quiere es un cambio y deberían respetarlo y aceptarlo porque estamos en democracia", ha subrayado.

Desde el PP van a dar su "mejor versión para convencer a la gente de que hace falta cambiar las cosas y de que España no puede seguir así". "O lo vamos a lamentar porque los socios de Pedro Sánchez y todo lo que acompaña este proyecto quieren cambiar un modelo de Estado, el modelo territorial, y estamos convirtiéndonos en un país de personas agraviadas, mileuristas sin incentivo, donde ni contratar, ni hipotecarse, ni esforzarse merezca la pena porque el Estado ya te lo pone difícil. Esto no es España, así que el miedo sería no cambiar las cosas", ha argumentado.

Preguntada por las encuestas que se han ido publicado, Ayuso ha afirmado que no se deja guiar por ellas sino defender en lo que cree "con coherencia, intentando convencer". "Hay que intentar convencer porque esto va de convencer, no de imponer", ha remarcado.