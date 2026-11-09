PSOE asegura que "la remontada es una realidad" y avisa a Feijóo que "se le van a hacer muy largas" estas semanas

1132133.1.260.149.20261109111930 Archivo - María Reyes Maroto en el Tanatorio Parcesa La Paz de Tres Cantos, para dar el último adiós a Gemma Cuervo, a 15 de marzo de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que "la remontada es una realidad", a tenor de las últimas encuestas electorales por el 29N y ha advertido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "se le van a hacer muy largas estas tres semanas".

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la festividad de la Virgen de la Almudena, Maroto ha defendido que, si algo ponen de manifiesto los sondeos, es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el líder mejor valorado" y que el PSOE cuenta con un proyecto de país frente a la "falta de proyecto" de Feijóo.

"Hoy seguro que en Génova están preocupados, preocupados porque la remontada es una realidad", ha afirmado la socialista, quien ha reivindicado un proyecto en el que España "siga avanzando" y se continúen "consolidando derechos".

En este sentido, ha contrapuesto las políticas socialistas a las de "las derechas y la ultraderecha", que, a su juicio, "lo único que van a traer es la motosierra", y ha criticado que en Madrid haya un Gobierno municipal que hace "imposible llegar a fin de mes" y que está privatizando los servicios públicos.

Finalmente, ha apelado a los madrileños a decidir "qué modelo de ciudad quieren y también qué modelo de país quieren" de cara al próximo 29N. "Tienen que ser los madrileños y madrileñas los que tienen que decidir qué modelo de ciudad quieren y también qué modelo de país quieren y esto lo vamos a decidir el 29 de noviembre", ha concluido.