Ayuso afirma que "no constan" casos de peste porcina en explotaciones madrileñas pero incrementa la vigilancia habitual

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a la nueva pasarela sobre el río Henares y al corredor medioambiental Arco Verde - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que en la región "no constan" casos de peste porcina en las explotaciones madrileñas, pero ha informado de que el Gobierno regional ha incrementado la vigilancia habitual.

Así lo ha trasladado en su visita a la almazara de la empresa Oleum Laguna en Villaconejos, donde ha valorado la situación de la peste porcina en la región, ante los casos de peste detectados en Cataluña.

"En la Comunidad de Madrid no nos consta ningún caso de peste porcina en las 54 explotaciones de la región. Pero, por supuesto, se ha incrementado la vigilancia habitual y hemos puesto en marcha las pautas del Programa Nacional de Vigilancia. No podemos quedarnos rezagados ante ello", ha señalado la presidenta.

Este mismo lunes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, lanzó un mensaje de "total tranquilidad" a la ciudadanía tras la detección en España de nuevos casos de peste porcina africana, una enfermedad que desde hace más de 30 años no se detectaba en el país pero que por ahora "no se transmite al humano".

Insistió en que esta enfermedad "no es una zoonosis" y por lo tanto no se transmite a los humano y tampoco supone un problema en el consumo de los productos.