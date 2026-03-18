Ayuso alerta de "tintes antidemocráticos" en la regularización de migrantes que alteraría "hasta 10 escaños" en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a los terrenos del Monte de Utilidad Pública de Viñuelas, a 18 de marzo de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

TRES CANTOS 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este miércoles de los "tintes profundamente antidemocráticos" en la regularización de migrantes y la nacionalización "masiva" a través de la Ley de Memoria Democrática, algo que asegura que alteraría el reparto de "hasta diez escaños" en la región.

Así lo ha expresado la presidenta regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de manera extraordinaria en Tres Cantos, donde ha señalado que es un tema que le "preocupa enormemente" porque el Gobierno sigue impulsando la "regularización masiva, con gran prisa y sin ningún rigor", algo que va a "reventar los servicios públicos y alterar el censo electoral".

Es por ello que Díaz Ayuso ha avisado que con estas medidas serán "más de 850.000 personas" las que podrán llegar "por criterios de arraigo y otros criterios subjetivos", a los que se sumarán "2,3 millones de personas" por la Ley de Memoria Democrática.

"Calculamos que más 500.000 personas de manera directa vendría a los censos de la Comunidad de Madrid, por elección o por omisión, porque así lo ha instaurado el Ministerio que dirige (Félix) Bolaños, a través de una serie de herramientas para las que pedimos explicaciones e información", ha exigido.

Es decir, ha explicado que con estas medidas los censos en la región se "inflarían en un 10%" y se estaría hablando de "la alteración del reparto de hasta 10 escaños en las elecciones autonómicas. Imagínense el resultado multiplicado en toda España".

"Lo que está claro es que en las próximas elecciones generales en la Comunidad de Madrid el último escaño lo decidiría incluso el voto CERA. Calculen", ha afirmado la presidenta madrileña, además de denunciar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quieren que paguen los que no son "de su signo político y de su partido".

Considera Ayuso que el Gobierno de Sánchez quiere "reventar los servicios públicos en España y muy especialmente la sanidad", además de subrayar que en España faltan "infraestructuras fundamentales" y "no hay trenes".

"A esto se le añade la verificación de los DNI digitales en elecciones como ya ha pasado en Castilla y León. Se han utilizado los DNI sin verificar, no había sistemas de verificación en las mesas cuando es un sistema sencillo", ha denunciado, a la vez que se ha preguntado "qué necesidad había de hacer esto" y con "tanta prisa".