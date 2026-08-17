Ayuso anuncia 500.000 euros en nuevas ayudas al sector vitivinícola afectado por el incendio de la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La reunión, convocada de forma extraor - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes nuevas ayudas de 500.000 euros para apoyar al sector vitivinícola afectado por los incendios que azotaron la Sierra Oeste durante el pasado mes de julio.

"Intentamos llegar a todos los rincones después de este terrible incendio, aún queda mucho recorrido por delante para la reconstrucción, pero vamos a seguir planteando propuestas todos los días según vamos viendo los daños que se han producido para hacer una recuperación que va a ser inédita", ha señalado en su visita a las bodegas Las Moradas de San Martín, en San Martín de Valdeiglesias.

Contemplan subvenciones directas a las bodegas por pérdida de producción derivada de la merma de calidad de la uva, con una cantidad fija de 2.500 euros, a los que se añaden 1.500 por hectárea quemada a los viticultores.

En el caso de las parcelas que hayan sufrido daños laterales por el calor del fuego, se contemplan 200 euros por hectárea, mientras que aquellas cuya uva no haya podido ser vinificada por afección de humo recibirán 250 euros por hectárea.

Además, el Ejecutivo autonómico ofrecerá apoyo técnico para la solicitud de subvenciones destinadas a la reestructuración y plantación de nuevos viñedos a través de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), en el marco de financiación de la Unión Europea.

Y se llevarán a cabo acciones específicas de promoción de los productos de la Sierra Oeste, con especial atención al consumo de sus vinos, se reforzándose el enoturismo con programas específicos y campañas en medios de comunicación, que complementarán la subvención anual de 100.000 euros a la asociación Rutas del Vino de Madrid, con el objetivo de mantener la llegada de visitantes a las bodegas y municipios afectados.

ACCIONES PARA ACOMPAÑAR LA RECUPERACIÓN

La Comunidad de Madrid activó medidas urgentes desde las primeras horas del incendio, como la identificación de las explotaciones afectadas y la atención de sus necesidades inmediatas. Inicialmente, se cuantificaron alrededor de 626 hectáreas de viñedo afectadas, aproximadamente el 10% del total de la superficie de la subzona de San Martín de Valdeiglesias.

Entre las actuaciones más destacadas para paliar los daños, destacan los riegos de apoyo a los viñedos con capacidad de rebrote y la colocación de alimento en las proximidades de las parcelas para evitar que los animales silvestres dañaran las cepas. Estas acciones tendrán continuidad para acompañar la recuperación del sector, trabajando conjuntamente para redimir las viñas y proteger la actividad económica y social de la comarca.

Esta área constituye uno de los principales referentes de la viticultura madrileña, con cerca de 1.000 viticultores, 15 bodegas y alrededor del 20% de la producción de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. En la campaña 2025-2026 produjo más de 7.000 hectolitros de vino.

Además, los viñedos fueron determinantes para frenar el avance del incendio en distintos puntos de la Sierra Oeste, al actuar como espacios de discontinuidad dentro del paisaje forestal y dificultar la propagación de las llamas. Este mosaico de parcelas cultivadas, monte y otros usos agrarios contribuyó a contener el avance del fuego.