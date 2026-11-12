Ayuso anuncia que el alcalde de Móstoles será "una persona importante" en el PP de Madrid tras el Congreso

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (i), durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, será "una persona importante" en el PP de Madrid tras el Congreso del partido, que presidirá la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet.

Así lo ha trasladado la dirigente regional en el Pleno de la Asamblea, en el que ha destacado el papel de estos dos regidores de cara al Congreso, que se ha retrasado por las elecciones generales de este 29 de noviembre.

Díaz Ayuso ha censurado que el PSOE ataque a la alcaldesa de Alcalá, que va a ser "la presidenta de su Congreso" o al alcalde de Móstoles, "que será una persona importante después del Congreso en la dirección de Madrid". "Desprestigian y eso es lo que han intentado hacer con los dos alcaldes más importantes junto con (José Luis Martínez-) Almeida que tiene la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

La izquierda ha cuestionado especialmente la designación de Manuel Bautista, investigado por presunto acoso laboral y sexual a una exconcejala de su partido. Por su parte, también ponen en foco en que la regidora de Alcalá está investigada por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación a la supuesta filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes en enero de 2024.

"Hoy viene muy indignada por mafia o basura mientras nos cuenta súper orgullosa que pone de presidenta de su Congreso a una imputada y que va a poner en un cargo muy relevante de su Ejecutiva a un investigado por acoso sexual y laboral, claro que sí, eso sí que es de valientes, señora Ayuso", ha afirmado la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

De su lado, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reprochado que "ascienda" a Bautista, un alcalde de Móstoles "condenado y que va a ir a juicio". "Dígame, porque es que yo, si usted asciende a un hombre como Bautista, temo por la seguridad y la libertad de las mujeres del Partido Popular. ¿Qué le va a hacer usted? ¿Qué le va a poner al frente de igualdad en el Partido Popular a Manuel Bautista?", ha resaltado.