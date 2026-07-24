Ayuso anuncia un contrato de emergencia de un millón para las explotaciones ganaderas afectadas por el incendio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en el municipio de Cenicientos, donde ha analizado la situación generada por el incendio de Almorox (Toledo). - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional prepara un contrato de emergencia dotado con un millón de euros para atender a las explotaciones ganaderas afectadas por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste.

Las ayudas se destinarán, entre otras necesidades, a garantizar la alimentación de los animales y prestar asistencia veterinaria a las instalaciones perjudicadas por las llamas, según ha explicado la presidenta autonómica en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos.

"Vamos ahora a preparar un contrato de emergencia dotado con un millón de euros para ayudar a las instalaciones ganaderas afectadas, en la alimentación y en la asistencia veterinaria", ha señalado.

Ayuso ha avanzado además que el incendio podría haber afectado ya a alrededor de 12.000 hectáreas, prácticamente el doble de la estimación provisional de 6.000 hectáreas ofrecida durante la mañana.

La presidenta ha precisado, no obstante, que todavía no existe un perímetro cerrado y que, por tanto, la cifra deberá confirmarse cuando la evolución del fuego lo permita. "Es posible que se haya duplicado, casi hasta las 12.000 hectáreas, pero todavía no tenemos el perímetro", ha explicado, antes de incidir en la velocidad con la que se han propagado las llamas.

ALGUNOS FRENTES, FUERA DE CAPACIDAD DE EXTINCIÓN

Ayuso ha advertido de que algunos de los frentes permanecen "fuera de la capacidad de extinción" y de que las próximas horas volverán a ser especialmente complicadas por el viento.

Según la información trasladada al Gobierno regional, las rachas podrían disminuir durante una o dos horas, pero se espera que vuelvan a intensificarse este sábado, circunstancia que determinará la evolución del incendio hacia el oeste de la Comunidad.

"Las próximas horas van a ser muy difíciles", ha recalcado la presidenta, que ha pedido a todos los integrantes del dispositivo que continúen en sus puestos y a la ciudadanía que siga las instrucciones de los servicios de emergencia.

La presidenta autonómica ha afirmado que los medios aéreos disponibles son "menos" de los que necesitan, aunque ha destacado el valor de los efectivos terrestres y de la maquinaria pesada aportada por la Unidad Militar de Emergencias (UME). Igualmente, también ha agradecido la ayuda en forma de medios recibida desde otras comunidades autónomas.

CIRCUNSTANCIAS "MUY DIFÍCILES"

Ayuso ha explicado que los Ayuntamientos siguen comunicando a la Comunidad de Madrid los daños registrados en los municipios, con viviendas o parcelas afectadas y residencias de mayores y centros para personas con discapacidad que han tenido que ser evacuados. "Queremos conocer con la mayor velocidad posible el estado de cada vivienda, pero es muy difícil en estas circunstancias", ha señalado.

Ayuso ha agradecido especialmente el comportamiento de las personas evacuadas y confinadas, más de 45.000 en total, que han tenido que abandonar sus viviendas sin conocer todavía si han resultado afectadas por el fuego. "Hay que ponerse en su lugar y saber que están abandonando sus casas sin saber qué va a ser de ellas", ha manifestado.

La presidenta ha asegurado que, pese al "dolor" y las dificultades, las evacuaciones y las medidas de protección se están llevando a cabo de forma organizada gracias a la colaboración ciudadana, de los voluntarios y de los distintos Ayuntamientos.

Hasta el momento no se han comunicado daños personales, una situación que Ayuso ha confiado en que se mantenga. "Por lo menos sabemos que todo el mundo está a salvo", ha destacado.

LLAMAMIENTO A CONSULTAR CANALES OFICIALES

Además, Ayuso ha pedido a los vecinos que se informen únicamente mediante los canales oficiales de la Comunidad de Madrid y de Emergencias 112 y que eviten difundir mensajes no contrastados. "Ahora mismo hay desinformación, algo que puede ser lógico, pero es lo que menos se necesita en estos momentos", ha advertido.

También ha solicitado que las empresas y particulares que quieran donar alimentos, material u otros recursos contacten previamente con los Ayunamientos para conocer cuáles son las necesidades reales. "Pedimos que antes de hacerlo se pregunte a los distintos Ayuntamientos en qué se puede ayudar", ha indicado.

Ayuso ha agradecido el trabajo de la UME, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil, los bomberos y el resto de los profesionales movilizados. También ha reconocido a los agentes que han interrumpido sus vacaciones o se han reincorporado pese a encontrarse fuera de servicio.