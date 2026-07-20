Ayuso anuncia nueva línea de ayudas drones en pymes, ventanilla única para trámites del sector y dronódromo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a Telefónica Dron Center, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). Telefónica Dron Center, ubicado en el Centro Nacional de Supervisión y Operación de Telefónica, en Aravaca, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes una nueva línea de ayudas para el desarrollo y el uso de drones por parte de las empresas, que se está ultimando una ventanilla única de drones para centralizar trámites municipales para los operadores profesionales y comerciales, así como desplegando una red autonómica destinada a servicios de emergencia, operaciones logísticas de paquetería y aerotaxis.

Así lo ha señalado durante una visita inaugural a Telefónica Dron Center, el Centro Nacional de Supervisión y Operación de Telefónica, donde ha podido comprobar el funcionamiento de drones operados en remoto, y ha detallado que, dentro de la Estrategia de Drones de la Comunidad de Madrid, también se va a poner en marcha un dronódromo para la investigación avanzada del sector y un centro de formación especializada en las instalaciones de La Cantueña, en Fuenlabrada, especializado en formación de jóvenes pilotos mecánicos y desarrolladores.

"La Comunidad de Madrid es innovación y futuro, es la región de las grandes oportunidades, de la investigación, de la última tecnología para nuestras empresas y especialmente nuestros servicios públicos", ha indicado Díaz Ayuso, quien ha explicado que el Gobierno regional ya ha implementado el uso de estos dispositivos para reforzar estos últimos.

Así, opera con el Summa 112 para dar apoyo en emergencias, ofreciendo imágenes en tiempo real que pueden ayudar a tomar decisiones más rápidas. También en entornos forestales, donde es posible aplicar la visión artificial para detectar de forma temprana posibles incendios. Esta iniciativa incluye proyectos como "ALE-HOP", que permite el transporte urgente de medicamentos, sangre y material sanitario entre centros hospitalarios, y la Red de Emprendimiento Digital (RETECH), desde la que se desarrollan propuestas como el nodo aeroespacial de Tres Cantos, centrado en soluciones de movilidad aérea, satélites o comunicaciones, y programas de aceleración para startups del sector, entre otras.

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS DE 1,45 MILLONES PARA USO CIVIL DE DRONES

La línea de ayudas anunciada por la presidenta Díaz Ayuso es de 1,45 millones de euros para el uso civil de drones con el objetivo de apoyar a este sector. La convocatoria, que estará abierta hasta el 31 de julio, puede solicitarse a través de este enlace y está destinada a pymes y midcaps (empresas de media capitalización), que tengan su sede o su centro de trabajo en la región.

Las subvenciones cubrirán las inversiones productivas hasta 350.000 euros; los servicios de consultoría y certificación hasta 150.000 euros, y la asistencia a eventos del sector hasta 100.000 euros. Para las pymes, la ayuda financia entre el 10% y el 35% de las inversiones productivas y el 50% del resto de gastos. Las midcaps pueden optar a las ayudas para inversiones, cubriendo entre el 10% y el 15% de su coste.

LA COMUNIDAD DE MADRID, LÍDER EN EL SECTOR

La Comunidad de Madrid es líder en el sector albergando el 30% de las compañías que se dedican a la fabricación y ensamblaje de drones en nuestro país. También es la segunda comunidad autónoma en volumen de operadores profesionales registrados, con alrededor de 3.200 operadores activos de un total de 20.000.

En cuanto a la formación, la región acoge al 31% de las empresas aprobadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y es líder en la habilitación oficial de pilotos y técnicos. Además, casi la mitad de las startups mejor valoradas del sector eligen Madrid para crecer.