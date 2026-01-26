Ayuso anuncia una nueva rebaja de medio punto del IRPF que entrará en vigor en 2027

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes la rebaja de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con su entrada en vigor prevista para 2027, que prevé ahorrar "otros 500 millones" a los madrileños.

Se trata de una medida que ha avanzado en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum, y que se suma a la bajada de otro medio punto aplicada desde 2022 y tendrá un ahorro "de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes", mayoritariamente rentas bajas según las estimaciones del Gobierno regional.

Con esta nueva reducción el tipo mínimo queda en el 8% y el máximo en el 20% para sumarse a las 34 bajadas de impuestos que el Gobierno autonómico ya ha aprobado desde 2019 con Díaz Ayuso como presidenta madrileña.

Estas rebajas de impuestos en la región, mayoritariamente enfocadas a facilitar el acceso a una vivienda, han supuesto 40.000 millones de euros de ahorro --10.575 euros por cada madrileño-- frente a las 100 subidas de impuestos introducidas por el Gobierno central desde 2018. Además, actualmente la Comunidad de Madrid tramita otras dos reducciones fiscales para 2026 en apoyo al relevo generacional en las empresas familiares.

La bajada de medio punto del IRPF, un compromiso electoral de Díaz Ayuso para esta legislatura, beneficiará principalmente a rentas bajas y con menor poder adquisitivo: el 71% serán madrileños con sueldos por debajo de la media (35.000 euros brutos anuales) según las estimaciones del Gobierno autonómico. Además, han apuntado que el ahorro fiscal que tendrán será de 635 euros en relación con un contribuyente medio de Cataluña o de 555 euros con respecto a uno de Castilla-La Mancha.

EMPLEO E INVERSIÓN EXTRANJERA

La Comunidad de Madrid supone casi el 20% del PIB nacional y es líder en la creación de empleo, trabajadores afiliados o de inversión extranjera y es la única comunidad autónoma sin tributos propios.

La nueva rebaja del IRPF anunciada ahora es independiente de la aportación invariable que la Comunidad de Madrid hace a la caja común para el sostenimiento de los servicios públicos del resto de regiones españolas, han recordado desde el Gobierno autonómico.

Es decir, se aplica sobre la parte tributaria cedida a las Administraciones autonómicas y que está recogida en la Constitución, que faculta a tener autonomía tanto en la gestión de su tramo autonómico del IRPF como en el resto de impuestos que el Estado tiene cedidos.

La Comunidad de Madrid ha iniciado este 2026 con dos nuevas bajadas de impuestos: una deducción del 50% de la matrícula para jóvenes menores de 30 años que estudian y trabajan, de la que se podrán beneficiar unos 15.000 madrileños; y una bonificación de hasta el 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios con solera, favoreciendo así la continuidad de negocios emblemáticos.