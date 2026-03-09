Ayuso anuncia nuevas ayudas de hasta 150.000 euros para incentivar el crecimiento de microempresas y autónomos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la primera jornada de su viaje institucional a Nueva York (Estados Unidos) - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes unas nuevas ayudas para apoyar el crecimiento de microempresas y autónomos, que podrán llegar hasta los 150.000 euros.

Díaz Ayuso ha adelantado los detalles de esta iniciativa en un encuentro empresarial organizado junto a la Cámara de Comercio España-EEUU en Nueva York, en el marco de su viaje institucional, donde ha detallado que lo que se busca es "impulsar a las empresas que funcionan y que quieran seguir creciendo a través de financiación directa para sus mejores proyectos".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha avanzado que el Consejo de Gobierno de este miércoles aprobará las subvenciones, de hasta 140.000 euros, y que podrán ampliarse en 10.000 más si el beneficiario realiza su actividad en un municipio con menos de 20.000 habitantes, que suman 142 en la región. Las ayudas beneficiarán a empresas con un máximo de nueve trabajadores y con, al menos, 3 años de existencia.

Estas deberán presentar un plan de negocio detallado para su expansión, sufragándose hasta el 50% del importe necesario, contribuyendo de esta manera a que puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo.

El objetivo es reforzar a las entidades para que superen su etapa de consolidación, cuando aparecen obstáculos como el limitado acceso a financiación para expandirse o digitalizarse, dificultades para encontrar o retener talento especializado, o la necesidad de adaptar el negocio a los cambios del mercado.

La Comunidad de Madrid quiere reforzar su posición como lugar propicio para el emprendimiento con estas ayudas "pioneras", tras los datos de mes de febrero en la región que dejó 439.678 trabajadores por cuenta propia, la tercera mayor cifra de toda la serie histórica y la mejor en ese mes.