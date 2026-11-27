La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un acto de cierre de campaña electoral del Partido Popular de Madrid, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado este viernes a la "España silenciada y esforzada" para el cambio en el Gobierno de la nación tras las elecciones del 29 de noviembre frente a "bandos, matones y violentos".

Lo ha expresado así en el mitin de cierre de campaña en una terraza del centro de la capital, acompañada de la número dos del PP al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con una imagen del candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, de fondo tras sufrir una agresión en un mitin en Hernani.

"Cuando uno pregunta por qué te afilias a un partido, yo me afilié por esto, yo me afilié por el País Vasco. No podía entender que en España alguien tuviera que sufrir lo que otra vez está sufriendo Jon y tantos jóvenes españoles en su tierra", ha subrayado la líder del PP madrileño, quien ha lamentado que esta gente se está jugando "su integridad y su vida cada mañana", a los que ha afirmado que no les van a "abandonar" desde la capital de España.

De esta manera, ha señalado que ellos han "mirado de frente al terror" y han ido solos a las mesas, al mostrar una imagen del joven vasco en una mesa electoral rodeado de agentes de la Ertzaintza, donde solo pedía que le preguntaran y "libertad de expresión".

"Yo me afilié al Partido Popular por toda la gente expulsada de su tierra, por aquellos que viciaron los censos, aquellos que acosaron a los policías, a la Guardia Civil, amas de casa, gente honrada que la echaron del País Vasco, de Navarra y ahora de Cataluña. Por eso Madrid está más viva que nunca, porque tiene un compromiso con todos ellos", ha expresado.

MADRID "NUNCA VA A FALLAR"

La presidenta regional ha defendido que lo que ocurre en España entera "es cosa de Madrid" y la capital "nunca va a fallar a todos los españoles", por ello, considera que estas elecciones van "de violencia o convivencia".

En este contexto, ha apelado a esa España "silenciada" que quiere estar más tiempo con sus niños y que quiere defender "la vida y las cosas buenas", así como a aquellos que han perdido a un ser querido en unos trenes, de una Ceuta "invadida", a los vecinos de El Hierro o de La Palma, a las víctimas de los incendios forestales o a los que quieren "expulsar de España".

"A los agricultores, a los ganaderos, a los transportistas, a tantos funcionarios que entregan su vida por España no les vamos a fallar desde Madrid, y no les vamos a fallar desde este nuevo proyecto que empieza el lunes con Alberto Núñez Feijóo", ha trasladado, a lo que ha añadido que el domingo es la último oportunidad para apostar por "España y la libertad". "Los españoles han estado calladitos estos ocho años, pero este domingo van a hablar", ha asegurado.

EL SOCIALISMO Y ANDALUCÍA

Durante su discurso, la presidenta también ha tenido palabras para Andalucía. En concreto, ha hecho alusión a que se cuestione que ella hable de "cómo el socialismo ha hundido Andalucía durante 40 años por una forma de ser, a la garrapata, que absorbe la energía de los autónomos de los ciudadanos y que secuestra servicios públicos".

"Te dicen no te metas con Andalucía, con el sentir andaluz, digo ¿de verdad estamos en esto? ¿Desde cuando los españoles para hablar de lo que ocurre en España tenemos que pedir permiso?", ha afirmado, a la vez que ha cargado contra aquellos que reparten "territorios" y "pasaportes", algo que ha subrayado que se ha convertido en una "absurdez".

Ha insistido en que que quedan dos días para decidir "si España se suicida y entrar en un escenario complemente diferente" porque si no se seguirá soportando el "desguace de los servicios públicos" ante un Gobierno que no ha tenido "amor por España" y que no ha realizado inversiones "en infraestructuras básicas".

UNA ESPAÑA "QUE SE VA A NEGRO"

Así, Díaz Ayuso ha subrayado que han fomentado la "corrupción y la mafia de Estado" mientras España "se va a negro". "Estamos con el fin justifica los medios de manera que aunque todo sea desastroso, con tal de que el otro no gobierne, hago lo que sea. Si tengo que saltarme cualquier reglamento como yo ya soy justicia de autor y ya me tomo la justicia por mi mano y ya no en un juzgado", ha denunciado.

También se ha referido a las afirmaciones del presidente del Gobierno sobre su época de la mili, después de publicarse también unas fotografías de entonces. "Yo tengo un primo en Murcia. Y me diréis, ¿y? Pues lo mismo que Sánchez ha hecho a la mili, pues nos importa lo mismo. Que habrá ido a la mili, pero la mili no ha ido a él porque no se le ha quedado ningún recuerdo de nada", ha valorado.