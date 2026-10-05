Ayuso apostará por "renovación" y "gente nueva" en el Congreso del PP de Madrid, que se atrasará por las elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que apostará por "renovación" y "gente nueva" en el Congreso del PP de Madrid, que tendrá que cambiar de fecha al coincidir con el fin de semana de las elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.

En un desayuno informativo en la capital, la dirigente madrileña ha señalado que quiere que el Congreso aborda un debate de ponencias y una "renovación de la estructura. "Cualquiera que me conoce sabe que me gusta la renovación y que me gusta dar oportunidad a gente nueva", ha expresado.

Es por ello que ha subrayado la importancia de que el proyecto de los 'populares' madrileños esté "siempre en tensión, rejuvenecido y preparado", como asegura que se ha hizo con la mayoría de los alcaldes en los últimos comicios, y que ha dado "unos resultados magníficos".

"Somos un proyecto que tiene tensión, que sabe que esto es temporal, que no nos pertenece a los que estamos aquí y tenemos la obligación de dar siempre a la cantera oportunidades y a gente nueva de muchos ámbitos, y en eso estamos centrados", ha reivindicado Díaz Ayuso.

También ha destacado la importancia de abordar el "debate de ideas" en ponencias "muy pensadas" y no con "ocurrencias", algo que tratarán en el Congreso de la formación, que espera que se celebre ya después de Navidad.