Ayuso apuesta por "política de alianzas" con EEUU y subraya que es "el principal aliado militar" de Occidente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuesta por una "política de alianzas" con Estados Unidos y ha subrayado este jueves que se trata del "principal aliado militar" de Occidente.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde ha reivindicado que los lazos son "enormes" y ha enfatizado los "numerosos intercambios culturales, comerciales y de turismo".

"Y de hecho EEUU es uno de los principales inversores en España y en Madrid. Y nuestra política es de alianzas y por eso defendemos estar plenamente dentro, integrados en las alianzas occidentales", ha incidido.

En concreto, Díaz Ayuso ha destacado que EEUU es "el principal aliado militar del mundo occidental por seguridad de las fronteras en el Mediterráneo y en el Atlántico". "Estamos solos, abandonados y sin fronteras, porque la inversión y la economía en tecnología, finanzas y energías, infraestructuras y la industria farmacéutica son enormes, es nuestro principal socio inversor", ha apuntado.

La presidenta ha señalado que la relación es "buena y beneficiosa en ambos sentidos" y, por ello, ha defendido que se ha organizado el homenaje al pueblo estadounidense el 4 de julio porque "la historia y el futuro entre naciones ha de ser más fuerte y duradero".

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que "a la izquierda y la ultraizquierda no les guste Estados Unidos ni Israel", además de criticar que no les gusten tampoco "los aliados estables" apostando por "nuevos amigos" como "los terroristas fanáticos, machistas y homófobos de Hamás".

"La ética de Pedro Sánchez celebrada por los ayátolas entre terroristas y dictadores chapoteando, nunca mejor dicho, (Pedro) Sánchez y (José Luis Rodríguez) Zapatero, el dúo sacapuntas, pretenden ser el buque insignia", ha censurado, a la vez que ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez es cada vez más "radical y grotesco".