La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un mitin del PP, en el Hotel Puerta de África, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el 'cara a cara' entre los dos principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del 29 de noviembre mostró a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vacío" que cuando no tiene "trucos de trilero no tiene nada que contar", frente al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es "líder" y tiene "rigor".

"Se vio a un presidente con solvencia, con rigor, el presidente que España se ha estado perdiendo estos tres años, por muchos errores, entre ellos dividir el voto", ha reivindicado la presidenta en un mitin en Ceuta sobre el debate de Feijóo en el que no había "trampa ni cartón".

Enfrente ha defendido que había un Sánchez que cuando no tiene "trampas, artificio, maquinaria o teleprónter" está "vacío" ya que se ha dedicado estos años "a gestionar el poder y sus intereses personales".

"Por eso no pudo hablar su gestión un solo segundo, porque nunca se dedicó a ello. Eso es lo que hemos hecho, soportar a una persona que lo único que ha hecho ha sido, como su traje, llevar el marrón a todos lados y a las urnas de cartón del PSOE que son del mismo color", ha aseverado Ayuso.

Así, ha reprochado que se le recrimine a Feijóo que no tenga "frivolidad" como Sánchez y se muestre "serio y preocupado" por la situación que vive España. "Feijóo es consciente de la situación que estamos viendo, de la herencia que están dejando y esto hay que levantarlo después", ha avisado.

Considera la dirigente regional que España se ha perdido tres años y medios de "reformas fundamentales" y se ha metido en el "hundimiento". "Así que, ayer vimos a un líder que llega y a uno que se va", ha reivindicado.

"NO VE EL MOMENTO" DE QUE SE VAYA SÁNCHEZ: "CON UN LAZO LO MANDAMOS"

Frente a aquellos que se preguntan que va a ser ella "sin Sánchez", Díaz Ayuso ha señalado que "no ve el momento" de que se vaya porque "no es divertido estar así", ya que todo el rato tiene que "defenderse" cuando le "cortan los audios o los discursos" para "darles la vuelta".

"Eso quita mucha energía y mucho tiempo, oiga, que yo estoy a las cosas del comer y a las cosas importantes. A partir del 29, los dos gobiernos, el de la ciudad autónoma de Ceuta y de la Comunidad de Madrid, vamos a empezar a trabajar otra vez por hablar de lo que a Feijóo le gusta, de presupuestos, de ayudar a autónomos, de bajar trabas, lo que hemos comentado. Qué ganas, por Dios, de que se abra el cielo y que la gente respire", ha aseverado, a a la vez que ha subrayado que lo manda "con un lazo" fuera de Gobierno de la nación.