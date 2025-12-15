Ayuso asegura que "desgobierna una mafia" que quiere "desmembrar" España: "Es el momento de decir las cosas como son"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asisten a la cena de navidad del PP de Madrid, en la Finca La Alquería, a 15 de diciembre de 2025, en Alcorcón, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que en España "desgobierna una mafia" y ha afirmado que es "el momento de decir las cosas como son", al defender que no es el momento de "ponerse tibio" sino "de quemarse y lanzarse a la piscina".

"Y eso no te deja fuera de un carril de moderaciones y de carnés de personas que tienen más o menos altura de miras", ha trasladado durante su intervención en la tradicional cena del PP madrileño, que ha tenido lugar este lunes por la noche en la Finca La Alquería, en el municipio de Alcorcón, donde ha estado acompañada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta regional ha señalado ante Feijóo que Madrid está "en plena forma" para que él pueda dar un paso adelante y acabar con este Gobierno que "se va a desmoronar y va a implosionar en cualquier momento".

Considera que este va a ser "el año de la pasión" y de los que "viven de manera apasionada la política" frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que solo quiero que todo sea "profundamente ilegal e inconstitucional", con el objetivo de que llegue un momento en el que "no quede rastro de lo español en regiones enteras, en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, donde no ha ido nada mejor, donde la convivencia no ha ido mejor, la empresa libre tampoco, ni las oportunidades de los jóvenes".

"Solo gana el más subvencionado y el más tutelado por un administración mafiosa que lo único que hace es la compra masiva de intenciones, de sentimientos, en definitiva, desastre", ha expresado Díaz Ayuso, quien ha avisado que esos "males de la política" han llevado a los gobiernos "más totalitarios y a acabar con regiones prósperas".

UN GOBIERNO QUE "NO TIENE NINGÚN TIPO DE PRINCIPIO"

También ha censurado que "todo valga" con tal de que no gobierna el PP en España con un Gobierno que no tiene "ningún tipo de principio" sino el único objetivo de quedarse "en el poder un día más". "El problema es que la corrupción les ata, no les expulsa, les ata. Porque solo desde dentro es cómo pueden maniatar o pretender hacerlo a fiscales, a jueces, a medios libres y a todo aquel que piense de otra manera", ha denunciado.

La presidenta madrileña ha parafraseado a la líder opositora venezolana María Corina Machado al afirmar que "la historia juzgará" a Sánchez, por hacer "de la mentira, la norma". "Ya hemos dado por asumido que tenemos la mentira como forma de gobierno", ha señalado.

Cree que pese a aquellos que lo único que quieren es "levantar muros y alimentar el guerracivilismo", es el momento de los que viven la política "de manera apasionada". "Y eso significa ir a hacer campaña allá donde se nos necesite, llamar las cosas por su nombre y eso significa que lo que es mafia o lo que nos aparta de las democracias y nos lleva a perder lo más importante que nos hemos dado, se denuncie y se diga allá donde sea, aunque nos cueste. Y eso sí que ha sido siempre personalidad y una seña de identidad del Partido Popular de Madrid", ha reivindicado.

A ello, ha añadido que el PP tiene un programa "pensado para España" además de asegurar que cuando Feijóo llegue al poder "en cualquier momento" tendrá que acabar con "una maquina de absoluto control ideológico a través de la educación", "¿Cómo deshacemos tanto daño?", se ha preguntado.

MÁS DE 1.0000 ASISTENCIAS

Lo ha trasladado así en su discurso en la tradicional cena del PP madrileño que ha dado comienzo en torno a las 21 horas y ha reunido a 1.040 asistentes, entre los que se han dado cita alcaldes, concejales y afiliados.

Entre los regidores han estado el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el de Móstoles, Manuel Bautista, así como el portavoz del PP en Alcorcón, Roberto Marín, en un evento que ha provocado una larga caravana a la entrada del recinto.

Se ha celebrado en Alcorcón, tradicional feudo de la izquierda en Madrid donde cosechó una victoria el PP en la pasadas elecciones si bien no llegó a conseguir mayoría para gobernar. Sí lo hizo en Móstoles, donde llegó al poder en los pasados comicios municipales Manuel Bautista.