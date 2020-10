Ayuso asegura que "Madrid no debe estar en alarma" porque "desde hace dos semanas bajan UCIs e ingresos"

Ha añadido que "la Comunidad de Madrid ya tiene una Incidencia Acumulada por debajo de 500 (el indicador del Gobierno)"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este sábado que "Madrid no debe estar en alarma" debido a que "desde hace dos semanas bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias" en la región.

A través de un mensaje escrito en Twitter, la jefa del Ejecutivo regional ha vuelto a afirmar que las medidas de su Gobierno, que ha descrito como "moderadas y técnicas", daban resultado.

Además, ha añadido que "la Comunidad de Madrid ya tiene una Incidencia Acumulada por debajo de 500 (el indicador del Gobierno)". "Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el decreto del estado de alarma aprobado por el Ejecutivo central para restringir la movilidad en Madrid y otros ocho municipios de la Comunidad, porque tenían que actuar para reponer las restricciones tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante la "preocupante" evolución de la pandemia en la región. Asimismo, ha manifestado que esperan haber controlado la situación en los próximos 15 días.

"No podíamos quedarnos con los brazos cruzados", ha apuntado Sánchez desde Guarda (Portugal) en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al primer ministro portugués, Antonio Costa, en la XXI Cumbre Hispano-Lusa.