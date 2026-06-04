Ayuso asegura que pagarán "todas las prestaciones" a enfermos de ELA y tacha de "chapucera" la legislación nacional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno, en la Asamblea de Madrid, - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que pagarán "todas las prestaciones" a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ha negado que su Administración fuera a instaurar un copago y ha tachado de "chapucera" la normativa estatal.

"Nunca hubo un problema en este sentido hasta que su Gobierno intentó legislar de manera chapucera, porque en siete años, insisto, no hizo absolutamente nada. Y lo que hizo fue mezclar las ayudas con la dependencia", ha espetado a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, que ha arrancado su intervención celebrando que el Ejecutivo haya "rectificado".

La socialista ha asegurado que el Gobierno autonómico pretendía "hacer un copago a los enfermos más graves de ELA de un 40% con todo su cuajo" y le ha recriminado llegar "dando la nota" cuando la ley para esta patología "tenía el consenso de todos".

En cambio, Ayuso ha rechazado entrar en las "provocaciones de barra de bar" de Espinar y ha reprochado al Gobierno central no haber escuchado a las CCAA por más que Madrid "le escribió incluso en dos ocasiones".

A Espinar le ha criticado que "jamás" se ha interesado por los enfermos de ELA desde que es portavoz, mientras que la presidenta ha sacado pecho de las medidas del Ejecutivo autonómico.

Ha enumerado que atienden a 800 pacientes al año, "muchos de otras regiones" y hay cinco unidades de referencia en los hospitales públicos, al tiempo que ha sacado pecho del centro del Hospital Enfermera Isabel Zendal, "segunda casa para 250 personas que son ahí tratadas", del ensayo clínico del Hospital de La Princesa que es "esperanza ante el mundo" y de que Madrid será la "primera región del mundo" en tener una residencia en el Puerta de Hierro. "Y mientras tanto su Gobierno nos debe 3.100 millones de euros en dependencia", ha rematado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En cambio, Mar Espinar ha deslizado que cree que alguien le ha tenido que decir a la presidenta que "disimule un poco más" y diera marcha atrás al copago y ha afirmado que es "marca de la casa" negar "cuidados a enfermos".

También ha aludido a este tema la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien también ha celebrado "la rectificación" de la dirigente madrileña sobre las ayudas para los pacientes con ELA. "De lo contrario era una absoluta vergüenza, señora Ayuso", ha expresado.