Ayuso asegura que Sánchez es "un inquiokupa" que "no tiene presupuestos ni palabra": "Estamos camino de lo peor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un inquiokupa" que "no tiene presupuestos ni palabra", además de avisar de que España está "camino de lo peor" con él en el Ejecutivo de la nación.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la dirigente regional ha alertado de los "delirios independentistas que le amenazan" cada día y prevé que nuevamente habrá "una ofensiva con alguna nueva negociación a puntos de pistola" con el objetivo de "sangrar a todos los españoles".

"Mientras tanto el presidente del Gobierno que se ha convertido ahora ya en un inquiokupa con todas las de la ley, siga unos días más. ¿Y por qué inquiokupa? Porque llega al Gobierno, no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene presupuestos, por tanto no tiene contrato, no tiene palabra", ha censurado.

En esta línea, considera Díaz Ayuso que a Sánchez solo le queda "el muro y Franco" porque quiere tener a España "enfrentada, dividida y con las instituciones legitimidas". "Eso sí, solamente nos llevamos bien con Bildu, con el entorno político de aquellos que han causado tanto daño en España, eso sí que es la auténtica corrupción, mantenerse en el poder de esta manera", ha enfatizado.

Mientras tanto, ha expresado que Sánchez ha dejado a España "desastrada" para que o se hablen de los problemas personales "ni de Begoña Gómez, de su hermano, ni de todo lo que ocurre en su entorno". "Y se han vuelto auténticamente autócratas, porque persiguen a las empresas, y ahora es Quirón, pero fue Ferrovial, fue Mercadona, fue Inditex, y son autócratas porque abandonan al pueblo ante sus verdaderos problemas, con robos, violaciones, abandono de la policía...", ha detallado.

Ayuso ha insistido en que al Gobierno de la nación "le dan igual" los problemas de los ciudadanos porque solo "llaman a las barricadas, negando la propiedad", además de asegurar que falta "transparencia" porque "utilizan fontaneros pagados por el Partido Socialista para perseguir a jueces o a fiscales".

También ha vuelto a comparar la situación del país con Venezuela pese a que algunos lo consideren "exagerado". "Como autónomo, como persona molesta para el Gobierno, o como medio de comunicación a funcionario independiente. Cuando te toca de cerca, sí que se está en Venezuela. Cuando se mira para otro lado, se está en la antesala de Venezuela. Y en cuanto combates de frente al proyecto autoritario de Sánchez, estás en la plena Venezuela. Y lo han hecho con Rosalía, con Carlos Sobera, lo han hecho hasta con Rafa Nadal", ha censurado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha censurado que Sánchez se pelea "con los datos, la realidad, los jueces y con sus socios" y considera que la izquierda se ha convertido ya "en un meme y una vergüenza" porque defiende que los principios son "solo para los demás".

"Así que señora (Manuela) Bergerot, señora (Mar) Espinar, sigan ustedes haciendo el caldo gordo de esta banda criminal. Son ustedes unos pardillos", ha espetado el portavoz 'popular'.

Cree que a la izquierda "le molesta" que le recuerdan que "perdieron las elecciones" y que no tiene mayoría en el Parlamennto. "Se enfada por tener el Parlamento en contra. Esos señores diputados, son señores molestos, que no le dan la razón, que no le aplauden, que no le permiten aprobar presupuestos. Así que, a falta de presupuestos, es lo que tiene Pedro Sánchez", ha afirmado, a la vez que ha criticado que sea "un autócrata" que se puso a "mentir de lejos sobre la Comunidad de Madrid".