Ayuso asegura que Sol será este sábado "el kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza"

March 12, 2026, Santiago, Chile: Maria Corina Machado greets thousands of Venezuelans during her visit. Maria Corina Machado visit Chile and met with thousands of Venezuelans. - Cristobal Basaure Araya / Zuma Press / ContactoPho

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la Puerta del Sol se convertirá este sábado en el "kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza y desesperación", al recibir a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, que recibirán la Medalla de Oro y la Internacional de la Comunidad de Madrid, respectivamente.

"Es la plaza que reúne a todas las personas que vienen a Madrid huyendo de las dictaduras, de la pobreza, de la represión y del hambre", ha reivindicado la dirigente madrileña en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, frente a un Gobierno de la nación que "ha levantado su táctica del muro".

Considera Díaz Ayuso que si fuera por la izquierda las cárceles venezolanas estarían "todavía llenas de presos políticos a manos de sus amigos". "Por eso vamos a premiar al Nobel de la Paz María Corina Machado y al verdadero ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González, en representación de millones de venezolanos y otros hispanos que lo único que piden es libertad", ha reivindicado.

Así, ha defendido a las personas que se han jugado "literalmente la vida" por defender la libertad de su pueblo, con ocho millones de personas exiliados y muchos venezolanos que "han venido a Madrid a trabajar y se han integrado trabajando duro".

"Aquí no promovemos la subvención masiva para tener a la gente empobrecida y dependiente, aquí promovemos el trabajo, el comercio, la iniciativa y por eso cada vez más ciudadanos vienen a buscar libertad", ha subrayado Díaz Ayuso, frente a "la ultraizquierda y el socialismo desorejado".

DÍAZ-PACHE CENSURA EL MODELO "TOTALITARIO Y DE RUPTURA" DE SÁNCHEZ

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha cargado contra el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que España "deje de ser una democracia liberal" pese a que España ha sido "siempre ha sido un referente europeo, atlántico e hispanoamericano".

"Lo que hace Pedro Sánchez es culminar este proyecto totalitario de ruptura", ha asegurado el representante 'popular', quien ha censurado que "todos los odios de la izquierda se dirigen siempre a las democracias y los halagos a las dictaduras".

Así, ha criticado que se pasen el día "hablando de derechos humanos" pero no hayan escuchado "ni una crítica" a la Nicaragua de Daniel Ortega o a la China de Xi Jinping. "Los gobiernos malos, el verdadero demonio, son los gobiernos democráticos como el de (Donald) Trump, (Benjamin) Netanyahu o (Javier) Milei. Esos son el verdadero demonio en su escala de valores, lo verdaderamente importante es ser de izquierdas", ha lamentado.

EL BOCM PUBLICA LAS CONDECORACIONES A LOS REPRESENTANTES VENEZOLANOS

Ha sido esta misma mañana cuando el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado el decreto de la presidenta madrileña con la concesión de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado, por su "incansable labor en favor de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la libertad".

El otro decreto publicado concede la Medalla Internacional de la región a Edmundo González Urrutia, "habiendo sido reconocido como Presidente democráticamente elegido de Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, entre otros, por el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado y la Asamblea de Madrid".