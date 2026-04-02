Ayuso asistirá el Jueves Santo al traslado del Cristo de la Buena Muerte y a la Madrugá sevillana

Archivo - Varias personas antes de la procesión de Nuestro Padre Jesús de La Salud y María Santísima de Las Angustias, conocida como la de Los Gitanos, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo, a 16 de abril de 2025, en Madrid (Españ - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebrará la festividad de la Semana Santa en Madrid, Málaga y Sevilla y asistirá el Jueves Santo al desembarco del Cristo de la Buena Muerte así como a la Madrugá sevillana.

Según han informado desde el Gobierno regional, en la capital de la Costa del Sol acompañará este Jueves Santo al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas --Cristo de Mena--, desde su desembarco por la mañana en el puerto de la ciudad por la Legión hasta su traslado a la sede de la Hermandad.

En la capital andaluza, la presidenta madrileña vivirá el Jueves y el Viernes Santo con la Madrugá sevillana para regresar a Madrid y asistir por la tarde al municipio de Daganzo de Arriba.

Ya en la región, Díaz Ayuso presenciará la representación de La Pasión de Daganzo, declarada por la Comunidad de Madrid como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2014.