Ayuso avisa que habrá "una contestación desconocida desde Madrid" frente a concesiones y "chavismo puro" del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (d), durante el foro autonómico ‘La España vertebrada’, en el Hotel Wellington, a 28 de mayo de 2026, en - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado de que habrá "una contestación desconocida desde Madrid" frente a concesiones y "chavismo puro" del Gobierno de España para "desestabilizar la democracia".

"Es un golpe del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Y si para ello tienen que hacer todo, pues lo harán. Pero también les digo y les prometo una contestación desconocida desde Madrid", ha expresado este jueves en el encuentro informativo organizado por el diario 'El Mundo'.

Considera que el plan es "eternizarse, amnistiarse y forrarse", así como "cambiar el modelo territorial y el modelo de Estado sin importarles nada, ni la convivencia entre españoles, ni entre regiones".

"De manera que si desde Madrid lo denuncias es que estás contra el pueblo de Cataluña. Si denuncias cualquiera de los abusos es que tú no quieres la voluntad del pueblo del País Vasco. Eso sí, las minorías independentistas siguen en su afán, y ya no lo ocultan y lo venimos denunciando desde hace muchos años, de imponer en España una república federal plurinacional", ha subrayado.

Asimismo, ha apuntado que "jamás se había hablado tanto como la guerra civil y de los bandos en todas partes". Ha censurado que se está utilizando "la cultura, las plataformas audiovisuales y las universidades para dividir".

"Es un gobierno populista y totalitario, todos por el mismo patrón, contra la empresa, contra la separación de poderes y removiendo un pasado escrito por ley a conveniencia de unos pocos. Y no van a dudar en quemar las calles y en utilizar a los sindicatos que han estado cómplices, callados, todos estos años", ha alertado.

Asimismo, ha advertido de que "están colonizando todo, cada rincón del Estado, todas las empresas públicas y privadas". Cree de cara al final de la legislatura, esta situación irá "mucho más, por lo que hay y por lo que pueda venir".

APUESTA POR UNA MOVILIZACIÓN QUE FUNCIONE

Al ser preguntada sobre la movilización, Ayuso ha apostado por concentraciones "útiles, que funcionen", pero no aquellas que "desmoralicen y acaban dividiendo". Considera que el peso de la calle es "un peso que no se mide" y que el malestar general "no puede quedarse ahí latente, sin respuesta".

"En tiempos normales, unas instituciones fuertes y garantes, como ha tenido España en democracia, tienen la respuesta. El problema es que nuestra democracia no estaba preparada para que se nos colaran dictadores dentro y empezaran a carcomer los contrapesos", ha subrayado.

En este sentido, la presidenta ha subrayado que la sociedad civil "está desesperada con este gobierno" y que muchos de ellos "piensan irse y llevarse sus inversiones, sus propiedades y a sus hijos". "Trabajar un poder contra el otro. Jamás habíamos visto algo semejante", ha censurado.

Asimismo, la dirigente madrileña ha recalcado que espera que "todo salga a la luz y que de una vez por todas se desmorone la corrupción de Estado y la carcoma que está sufriendo España". Frente a ello, ha defendido a la Comunidad de Madrid, "refugio ante totalitarios, políticas liberticidas y todos aquellos que odian lo español desde dentro y desde fuera".