La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes contra un Gobierno de la nación que "fabrica sexos cada día" y que cree que "cualquier unión es familia", además de ir "contra la propia naturaleza".

"Fabrican sexos cada día. Cualquier unión es familia también. Les encanta. Es más, todo lo que no sea familia, todo es legalizado. Lo que tú quieras, pero no familia. Van contra la propia naturaleza, van contra el rigor jurídico y científico", ha reivindicado la dirigente regional en un mitin en Illescas junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Así, ha censurado que el Gobierno te diga "cómo ser buen inmigrante, buena mujer o buena homosexual" solo si les "votan", además de decir cómo tiene que ser la relación entre jóvenes o entre hombres y mujeres, que "va con una sospecha" que asegura que no se tenía antes.

"La vida era mucho más natural porque era el respeto a los adultos. Ahora ya, para saber cómo tienes que sentir tienes que estar viendo la doctrina del Gobierno", ha subrayado Díaz Ayuso, quien ha censurado que se quiera meter "en las casas" de la gente para decirle cómo tienen que ser.

Asegura que esos "complejos" son propios del "comunismo" y ha señalado que el Gobierno en cuente pueden "sacan" la hoz y el martillo aunque ahora "no lo exhiben con esa alegría".

"Esto no es un argumentario del Partido Popular, esto es la vida misma", ha afirmado, además de alertar de que estos procesos autoritarios entran "por una urna primero" y, una vez dentro, "chao, pescao".

Considera Ayuso que la sociedad se divide ahora entre "las personas que trabajan y los que viven de las personas que trabajan" yendo "contra la cultura del esfuerzo" y dando "regalados gratis". "No tienen interés muchas veces ni por el decoro, ni por arreglarse", ha apuntado.

PROTESTAS EN EDUCACIÓN

También se ha referido la presidenta madrileña a la situación de la educación al señalar que profesor tiene "todo el derecho a quejarse" pero jamás debería dejar "a sus alumnos sin su clase". "Y hay alumnos en Madrid que todavía no han recibido una hora de clase", ha lamentado.

"La endogamia, el enchufismo, el sectarismo, la ideologización. Nos vamos acostumbrando a que una persona como Vito Quiles te podrá gustar o no, pero déjale que hable y tú ya lo criticarás. No, no, que directamente hay barricadas en las universidades cuando va a hablar y nos hemos acostumbrado a eso", ha lamentado, poniendo el foco en la "decadencia" que quieren promover.

Es por ello que ha expresado que cuanto más tiempo pase la "maquinaria" va a ser "muy difícil de mover". "En el futuro ya creo que esto va a ser imposible y esa decadencia, insisto, llega a ser tan tóxica que no somos conscientes", ha enfatizado.