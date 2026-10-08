Ayuso carga contra un Gobierno que no pone "pisos a mujeres como Maricarmen" sino "a amantes como Jéssica"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín (1 fila, 2d), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (1 fila, d), durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 1 de oc - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra un Gobierno que no pone "pisos a mujeres como Maricarmen", la anciana que falleció este miércoles tras ser desahuciada de su vivienda de Retiro, sino a "amantes como Jéssica", en alusión a la expareja del exministro José Luis Ábalos Jéssica Rodríguez.

En su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la dirigente regional ha señalado que, en una de las últimas declaraciones de Maricarmen cuando le preguntan por la responsabilidad de su desahucio, la alude "con toda claridad a Pedro Sánchez".

"Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el Gobierno que ejecuta el desahucio de Maricarmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial", ha ironizado.

Así, ha vuelto a criticar que el Gobierno no ya hecho "nada" en política de vivienda en los últimos años. "El 44% de la vivienda en alquiler se ha hundido con Pedro Sánchez. El secretario general de vivienda se gastó 100.000 euros en viajes. ¿Pero qué cara dura tienen ustedes?", ha indicado.