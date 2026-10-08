PSOE sostiene que Maricarmen "no se iba a morir igual" y censura la "inhumanidad" de Ayuso

1123894.1.260.149.20261008104228 La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha asegurado este jueves que Maricarmen, la anciana que falleció este miércoles tras ser desahuciada de su casa de Retiro, "no se iba a morir igual" y ha censurado la "inhumanidad" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha trasladado que podría "haber hecho algo".

"Maricarmen no se iba a morir igual. Sin la codicia de los fondos buitre, Maricarmen habría pasado los últimos años de su vida en paz, y no con la angustia de un desahucio a sus espaldas. Claro que se podía haber hecho más. Se podría haber hecho algo, señora Ayuso", ha señalado la portavoz socialista en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea.

Así, ha asegurado que por mucho que la presidenta intente "cambiar la conversación con sus estupideces" sobre el voto por correo, no lo va a conseguir porque no hay "nada que tape ni su aticazo, ni la falta de empatía".

Espinar ha censurado el voto en contra de los 'populares' a los decretos de vivienda, que suponen "el alivio de millones de españoles y madrileños" y que imposibilitan el desahucio de personas vulnerables, "que impiden que se suba arbitrariamente el precio del alquiler y se prohíbe la venta de vivienda a fondos buitre".

"El drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso", ha lanzado.

Además, ha trasladado que el Gobierno de la nación ha dado a Madrid "más dinero de nunca" para vivienda pero el Ejecutivo regional ha decidido "invertirlo en aticazos y en privatizar hospitales". "Se desmiente a sí misma, señora Ayuso. Ahora dice que los manifestantes del Sol no saben de qué va la vida. Fíjese usted, señora Ayuso, que tiene un máster en eso de pegarse la vida a padre. Baje de las alturas y hable con los acampados", ha expresado.

La portavoz de PSOE ha lamentado que Ayuso se "riera" de Maricarmen en vida y ahora pretenda "pasar página". "Su inhumanidad le retrata, señor Ayuso, pero el ejemplo de Maricarmen va a seguir con nosotros", ha señalado al final de su intervención, que ha concluido con un largo aplauso de los socialistas en recuerdo de la anciana, al que se ha unido también la bancada de Más Madrid.