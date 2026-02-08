Ayuso carga contra un Gobierno "totalitario": "Quien sueñe con un 155 para Madrid le pronostico una mala rima"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, clausura la III Academia de la Juventud Madrileña, en el Real Centro Universitario María Cristina, a 8 de febrero de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). Este - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este domingo contra un Gobierno "totalitario" al que le ha lanzado que "quien sueñe con un 155" para la región "le pronostica una mala rima".

"Se les da competencias impropias a según qué regiones y se pretenda intervenir la autonomía de otras, que es otra ilegalidad, para fabricar naciones donde nunca las hubo, como en País Vasco o en Cataluña, pero, eso sí, interviniendo de manera totalitaria la Comunidad de Madrid, que es la que le está marcando los límites. Al que sueñe con un 155 le pronostico una mala rima", ha manifestado en la clausura de la III Academia de la Juventud Madrileña, celebrada en la localidad de San Lorenzo de El Escorial.

Considera la dirigente madrileña que el Ejecutivo central está "acometiendo la mayor recaudación de la historia, pegando hachazos a todos, no para políticas de Estado, sino para propaganda de Estado". Ha avisado de que durante este y el próximo año "vamos a ver la mayor campaña contra la verdad y contra la realidad, sufragada por todos los españoles".

"Joven, no te esfuerces, trabajar es un castigo. Yo te regalo 1.000 euros por ser joven, 3.000 por ser mujer. ¿Alguien da más? Yo te doy el aprobado. Yo te doy el aprobado, tú no te esfuerces. Yo te doy la paga, no te muevas, no salgas a hacer nada. Pedro Sánchez ha abandonado a España, ha abandonado a su juventud y jamás ha pensado en ellos si no es para intentar torcerles hacia la izquierda", ha remarcado.

En esta línea, ha señalado que "necesitan una España tensionada y dividida" porque "lo importante de todo es que no gobierne el Partido Popular bajo ninguna circunstancia". "La pelea que se da en España, esta tarde en Aragón y por todas partes, es que pactando lo que sea, con quien sea, que no gobierne el PP", ha avisado.

Al hilo, Ayuso ha criticado a Sánchez, con su "traje de tecnocomunista", por decir que "pelea contra los poderosos" de las redes sociales cuando es él es que más las usa, "empezando por las chinas" y cuando Europa "ya le ha dicho a dónde vas, si no tienes competencias".

"Internet es el último reducto libre que queda ante Pedro Sánchez, es el último reducto donde aún no del todo puede imponer su voluntad y su visión totalitaria del poder. Porque una vez que ya han intervenido las empresas, su publicidad, los medios, la cultura, la universidad, lo único que queda libre es Internet. Por eso para él es profundamente molesto la libertad de expresión", ha señalado.

CONTRA LA "ISLAMIZACIÓN" DE EUROPA Y ESPAÑA

Ayuso también ha trasladado que está "en contra de la islamización de Europa y de España" porque "no quieren que se hunda el papel de la mujer". "Por mucho que haya entre nosotros musulmanes trabajando desde hace mucho tiempo y haciéndolo de manera honrada, el proyecto que subyace a la islamización de Europa es otro, es lo que ha ocurrido en Reino Unido", ha asegurado.

Para la presidenta, detrás hay un proyecto "totalitario y teocrático que es del que hay que prevenirse porque tiene los pasos claros y ha hundido el esplendor y la vida numerosos lugares", a la vez que ha censurado "la hipocresía de la izquierda".

"Fijaos si son hipócritas que con Irán no dicen una palabra y miran para otro lado porque Irán ha sido uno de los regímenes teocráticos islamistas que han estado sufragando proyectos como, por ejemplo, el de Pablo Iglesias. Y, por eso, a las mujeres que iban a sus programas les ponía un imperdible en la mesa para que se taparan, para no ofender a aquellos que les sufragaban el programa", ha criticado.

Asimismo, ha remarcado que la izquierda "se ha entregado a la islamización de Occidente y de España". "Por eso, yo jamás llamaría ni al odio ni al choque ni ir a la contra sino ir a favor, a favor de lo que somos, de conocer nuestra cultura nuestras raíces y nuestros valores, ha insistido.

"SOMOS UNA GENERACIÓN QUE HA HEREDADO UN PAÍS DEBILITADO"

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones Madrid, Ignacio Dancausa, ha advertido de que la juventud "no se va a callar ni moderar" ante un Ejecutivo central que "sigue degradando España y su futuro a pasos agigantados".

"¿Qué nos iba a decir hace sólo siete años que las calles iban a ser tan inseguras, que las casas iban a estar tan caras, que todo iba a estar tan mal? El Gobierno se ha propuesto que nuestra generación no siga adelante en una España donde el precio de compra aumenta muchísimo más que la capacidad que tenemos para ahorrar", ha censurado.

Cree Dancausa que ante esta "triste y cruda realidad" el Gobierno está "gastando el dinero en corrupción y en crear un sistema de compra de votos para mantenerse en el poder". Ha acusado a la izquierda de "instrumentalizar a todo el mundo, como la inmigración o las mujeres".

"Somos la generación que ha heredado un país debilitado, dividido y sin expectativas. Pero tenemos la obligación moral de recuperarlo. Tenéis que dejar de votar a la izquierda. Hoy me quiero dirigir también a nuestros padres y abuelos: tenéis que dejar de votar a quienes nos han llevado hasta aquí. Tenéis que dejar de votar a la izquierda empobrecedora que ha hecho imposible que los jóvenes prosperen", ha reclamado.

El presidente de Nuevas Generaciones Madrid ha asegurado que los jóvenes serán los que "echarán al régimen de Sánchez" y que "pelearán por cada voto en las universidades". "Vamos a seguir luchando por nuestra generación, por nuestro futuro y por un país en el que el esfuerzo vuelva a merecer la pena", ha insistido.