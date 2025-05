Ayuso carga contra la "nueva caja oscura" del PSOE que implica a Santos Cerdán: "Todo queda en casa"

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra la "nueva caja oscura" del PSOE que implica al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y un presunto informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que supuestamente le vincula a contratos de obras públicas en Navarra, al asegurar que "todo queda en casa".

"Es imposible defender la nueva caja oscura que se ha abierto en torno a su secretario de Organización, el señor Santos Cerdán, que era el que llevó a Pedro Sánchez a ponerse donde está. El fiscal general del Estado, imputado, que no pasa nada, porque luego será amnistiado y será colocado (...) como le pasará a la mujer del presidente del Gobierno, que la pondrán al frente de las relaciones institucionales, o al delegado del Gobierno, que le hará un huequillo por ahí", ha lanzado la presidenta en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Así, ha censurado también la utilización de "chicas jóvenes para fines espurios" así como los "maravillosos whatsapps" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el exministro José Luis Ábalos.

"Siempre están atacando con los entornos personales, allá ustedes, hagan lo que les parezca oportuno, cada operación de Estado que han ido orquestando de esa manera psicópata se va cayendo, porque la verdad es tozuda", ha asegurado la dirigente autonómica.

También se ha referido al naturalista español Frank Cuesta, más conocido como 'Frank de la Jungla', al preguntar al PSOE si han pensado en "montar el zoo o el santuario aquí en Madrid". "Les quedaría perfecto eso", ha expresado.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le pedido a la presidenta que se preocupe por el problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid, además de exigirle que "deje de regar con dinero público la sanidad privada" aunque todos sepan "el pastizal que le da a Quirón".

"¿Por qué no hace algo por las universidades públicas en vez de seguir poniendo alfombras rojas a los chiringuitos expendedores de título?", se ha preguntado Espinar.

Además, le ha criticado que "no hable de política y no busque el bien común" sino que se centra en "seguir moviéndole la silla" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Parece que los suyos no la quieren mucho. Si no se ha dado cuenta, han puesto a los que ha mandado a su Congreso a calentar la banda, poco va a poder sacar de ahí", ha valorado.