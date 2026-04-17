Ayuso celebra el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura y pide "ponerse manos a la obra" tras meses de negociación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa junto con el vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido, en un encuentro de trabajo con directivos y representantes de empresas españolas en Bruselas - Marius Burgelman/Belga/Europa Press

BRUSELAS 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en Extremadura y ha asegurado que ahora toca ponerse "manos a la obra" tras meses de negociación.

"Quiero felicitar a María Guardiola por haber ganado las elecciones, por tantos meses de espera y de tanto trabajo. Y pienso que, después de tanto hablar, creo que ya ha llegado el momento de ponerse manos a la obra", ha señalado Ayuso en declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas.

Preguntada por el concepto de "prioridad nacional" recogido en el acuerdo, especialmente en relación con el acceso a ayudas sociales, la presidenta madrileña ha defendido que cualquier medida debe ajustarse al marco legal, alegando que no se excluirá a nadie que tenga derecho a ellas.

"Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", ha afirmado, para insistir en que "no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido".

REFUERZO DE LOS CONTROLES EN FRONTERA PARA PROTEGER AL CAMPO

Estas declaraciones se producen tras su participación en un encuentro en Bruselas con el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en el que ha trasladado "las preocupaciones del campo madrileño", en cuestiones como los acuerdos comerciales, la gestión de la PAC o los controles en frontera, con el objetivo de que las regiones "no se queden al margen de decisiones que son fundamentales".

En este contexto, ha reclamado reforzar las exigencias a los productos importados para evitar situaciones de desventaja para los productores europeos. "Pedimos que haya mayores controles para que nuestros productos no se queden en situación de desventaja", ha señalado, al advertir de que sustancias prohibidas en la UE "no se exigen de la misma manera a muchos países en origen".