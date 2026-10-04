Ayuso celebra la cabalgata de la Hispanidad: "Los hispanos en España y en Madrid están en su casa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la cabalgata de la Hispanidad 2026, que recorre la Gran Vía de la capital, con la participación de 22 países y Estados Unidos como invitado de honor. - DANI POZO

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este domingo a la cabalgata de la Hispanidad 2026, donde ha reivindicado que "los hispanos en España y en Madrid están en su casa".

La parada ha recorrido la Gran Vía de la capital desde la Plaza de España hasta la calle de Alcalá con 15 carrozas y más de 4.500 personas, además de música, danza, circo y teatro, ante miles de espectadores.

Durante la cita, la presidenta ha saludado al embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., representante del país invitado de esta edición, que conmemora el 250 aniversario de su Declaración de Independencia.

Ayuso ha recordado la importancia de un evento "que sigue creciendo todos los años" y que demuestra que "los hispanos en España y en Madrid están en su casa".

"Vive la Hispanidad en Madrid como nunca. Este año, con Estados Unidos como país invitado. Somos una gran potencia cultural que une a cientos de millones de almas por todo el mundo. Celebrémoslo", ha señalado Ayuso en un mensaje en su cuenta de 'X'.

22 DELEGACIONES

En esta edición, han participado delegaciones de 22 países: España, Estados Unidos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, México, Guatemala, Cuba, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, Perú, Colombia, Honduras, Nicaragua y Bolivia --cuya comitiva ha sido la más numerosa--, además de Puerto Rico, Guam e Islas Marianas del Norte.

Entre las agrupaciones, ha habido una representación del Carnaval de Barranquilla y la World Street Brass Band de Nueva Orleans. Además, Madrid y Miami han compartido Hispanidad con la retransmisión del desfile en directo en la Freedom Tower de la ciudad estadounidense y una conexión simultánea con la Plaza de Callao.