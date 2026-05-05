Ayuso celebra el "crecimiento exponencial" de la región y las previsiones de aumento del PIB: "Madrid brilla como nunca"

1084438.1.260.149.20260505220351 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy, en el encuentro con jóvenes de la Universidad de la Libertad celebrado en la Univesidad de la Libertad de Ciudad de México. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este martes el "crecimiento exponencial" de la región y las previsiones de aumento del Producto Interior Bruto (PIB), ante lo que ha asegurado que Madrid es "un lugar de prosperidad que brilla como nunca".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde México, donde está realizando un viaje institucional, después de que BBVA Research mantenga su previsión de crecimiento económico en la Comunidad por encima de la media nacional de cara a los dos próximos años, pese a la situación de incertidumbre por la situación geopolítica global, con unas estimaciones del 2,7% del PIB para este año 2026.

"Hemos sabido hoy que el Producto Interior Bruto, es decir, la economía de Madrid, crecerá un 19,4% frente a los niveles prepandemia. Significa que hemos experimentado un crecimiento exponencial en estos últimos años", ha expresado la dirigente autonómica.

Además, ha asegurado que también se ve en otros datos, como el número de afiliados a la Seguridad Social, ya que "nunca ha habido tanta gente trabajando" como ahora en la Comunidad de Madrid.

En el caso de los hospitales, Díaz Ayuso ha señalado que estos días están registrando "muy buenas resultados en los rankings", así como el empleo tecnológico o la utilización de la Inteligencia Artificial en las empresas.

También ha resaltado que las inversiones en la Comunidad de Madrid "siguen creciendo enormemente" porque Madrid es "un lugar de prosperidad, de crecimiento, de fiabilidad, de esperanza, de ilusión, de muchísimas ganas".

"Es algo que estamos corroborando en este viaje, todo el mundo está viendo que Madrid brilla como nunca y es algo que quienes trabajamos allí estamos muy orgullosos de ello y nos llena de satisfacción", ha expresado.