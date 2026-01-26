Ayuso celebra que Fiscalía haya "frenado" denuncia contra Julio Iglesias y tilda de "nefasto" el trato que ha recibido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Four Seasons, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este lunes que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya "frenado" las denuncias de abuso sexual contra Julio Iglesias y ha tildado de "nefasto" el trato que ha recibido el artista.

En una desayuno informativo en la capital, la dirigente madrileña se ha preguntado "cómo habrán visto el caso para cerrarlo de un portazo" con lo fácil que es "desprestigiar gratuitamente a una persona", que además el Gobierno no considera "de los suyos". Al hilo, ha tachado de "lamentable" el trato que se le ha dado y que ha sido "especialmente nefasto desde España, que es su casa".

En su intervención, la presidenta madrileña ha vuelto a cargar contra la Fiscalía General del Estado que está "al servicio de los intereses del Gobierno". En concreto, ha señalado que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, promueve "recolectas para pagar las hazañas de su ex jefe condenado" mientras "no ve delitos en las acusaciones por acoso sexual en La Moncloa ni en las filas socialistas".

Considera la presidenta madrileña que lo que ocurre en la Fiscalía "no tiene nombre" y se ha preguntado "quién será el siguiente ciudadano, empresario o artista" que sea "molesto" contra el Gobierno. "¿Qué poder del Estado estará ahí para protegerle?", ha preguntado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.