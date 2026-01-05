Ayuso celebra que Madrid sea la región con más empleados y "la que más aporta" a la economía nacional

Archivo - Varios empleados de un bar de la Plaza Mayor de Madrid recogen la terraza un día - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este lunes que Madrid sea la región con más empleados de España, a pesar de no ser la más poblada, y "la que más aporta a la economía y el empleo" a nivel nacional.

"Madrid se convierte en la región con más empleados de España, a pesar de no ser la más poblada. La que más aporta a la economía y al empleo nacionales (más del 83% en el último cuatrimestre), gracias al esfuerzo de tantos y a la libertad como principio fundamental", ha señalado la dirigente regional a través de sus redes sociales.

Así lo ha expresado tras conocerse los últimos datos de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid en 2025, que alcanzó los 3.882.343 al cotizantes al cierre de diciembre, tras ganar 108.159 ocupados en el conjunto del año, lo que supone un aumento del 2,87% respecto al ejercicio anterior, ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos absolutos, Madrid lideró el repunte de la ocupación en 2025, seguida de Cataluña, con 83.912 cotizantes (+2,2%), y de Comunidad Valenciana, con 80.612 nuevos cotizantes (+3,7%).

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que Madrid ya era "la principal economía" de país y ahora también es "el principal empleador" con un millón de habitantes menos que Cataluña "gracias al dinamismo de la y a las empresas y autónomos".