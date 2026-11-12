Ayuso censura ausencia de Sánchez del funeral por Urda y critica que muestre una imagen de "país subdesarrollado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), a su llegada a la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, a 10 de noviembre de 2026, en Toledo, Castilla-La - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda y ha criticado que esté mostrando al mundo una imagen de "país subdesarrollado".

"Pedro Sánchez no fue y yo me fui la última de la Catedral de Toledo, a ver si aprenden a tener un poco de empatía", ha señalado la presidenta madrileña en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Así, ha censurado a un Gobierno "inoperante" que está ofreciendo esta imagen de país "ante los ojos del mundo" y se ha preguntado en qué país del mundo "hay dos accidentes de tren en el mismo año". "En ningún lugar, solo donde el PSOE lo toca a todo", ha afirmado.