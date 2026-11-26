La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración del tradicional Belén de la Real Casa de Correos, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves que unos "energúmenos supuestamente por la educación pública" intentaran "boicotear" el arranque de los villancicos escolares por Navidad en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y ha asegurado que "no aman a la juventud".

Lo ha trasladado así en un mitin en Alcorcón, después de que esta mañana, en la inauguración del ciclo, un par de profesores en huelga con camisetas verdes han salido al escenario al grito de 'educación pública' y para pedir negociación a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, coincidiendo con una protesta en la Puerta del Sol de profesores en huelga.

"Estamos preparando la Navidad, viene la Asociación de Belenistas después de más de ocho meses trabajando este belén, y cuando vienen unos niños a cantar y llevan semanas con sus profesores preparando esta actuación, con su ilusión, con su preparación, y se ponen allí con todo ese ambiente navideño que tenemos en la Real Casa de Correos, entran unos energúmenos, supuestamente por la educación pública, con una camiseta de la que se han adueñado pero que no creen en ella, y con terror y con miedo intentan boicotear esto", ha explicado la presidenta madrileña.

Así, se ha preguntado si de verdad estas personas "van a llevar la educación de nadie" o van a ser las encargadas de "levantar el futuro" de los jóvenes madrileños, ya que considera que quieren "vivir de lo público para que lo público no funcione".

"Es lo de siempre. ¿Pero piensan en la calidad de la educación? ¿Piensan en el respeto a las familias? ¿Piensan en esa juventud y en esos niños que tienen que ir a clase y nadie les tiene que adoctrinar?", ha lanzado Díaz Ayuso, a la vez que ha defendido que ellos "no aman a los niños ni lo público".