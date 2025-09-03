Ayuso censura a un Gobierno de "caraduras" que ha tardado siete años en proponer "asumir deudas de independentistas"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El Gobierno regional tilda de "mentira" que quita de la deuda, que cifra en 24 millones, se puedan dedicar a políticas públicas

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este miércoles a un Gobierno de España de "caraduras" que ha tardado siete años en proponer una quita de la deuda a las comunidades autónomas para "asumir deudas de los independentistas".

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales, en las que se ha referido a estos años en los que ha asegurado que el Gobierno de la nación ha realizado "múltiples desuellos de rodillas" con sus socios.

"'Perdonar' y asumir las deudas de los independentistas es tan, tan positivo para la economía española, que este Gobierno de caraduras sólo ha tardado 7 años en plantearlo. 7 años y múltiples desuellos de rodillas", ha expresado la presidenta.

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este miércoles de "mentira" que la quita de la deuda en la región, que cifra en 24 millones de euros, se puedan dedicar a políticas públicas para mejorar los servicios sociales, la sanidad o la educación.

"No es cierto que el ahorro en los intereses de la deuda se van a poder aplicar a políticas públicas, no van a servir ese ahorro de 24 millones de euros que supondría, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid", ha explicado el también portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así ha respondido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien ha acusado al Gobierno madrileño de "irresponsabilidad" por no aceptar la condonación. Sobre ello, ha afirmado que los 83.000 millones de deuda "no se van a evaporar" y lo van a seguir pagando todos los españoles.

En concreto, ha vuelto a destacar que los madrileños van a tener que pagar "casi 500 euros más" y se trata de "una cuenta a pagar" que pone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que es "un perjuicio muy claro, una vez más, a todos los madrileños".

Lo hace para mantener "privilegios" a algunos de sus socios, a su juicio, y para continuar con "la agenda rupturista que tienen los partidos independentistas para romper el modelo de convivencia" de los españoles desde 1978.