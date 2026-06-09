Ayuso censura a un Gobierno "insensato" que promueve movimientos "masivos" de migrantes que no se van a poder "integrar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el coloquio ‘Frente Popular o España. Fundamentos para la alternativa’, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes a un Gobierno de la nación que es "insensato" y que promueve movimientos "masivos" de migrantes que no se van a poder "integrar".

Lo ha señalado así en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, tras ser preguntada por el tema de la inmigración, uno de los principales desafíos que ha destacado el Papa León XIV en su visita apostólica a España, que termina hoy en Madrid.

"Si en el mundo sigue habiendo un gran desequilibrio y una gran concentración de poder, cuatro seguirán creciendo eternamente y lucrándose, que es lo que el Papa critica", ha ensalzado Díaz Ayuso.

Considera que existe un problema de "gran orden mundial" con los movimientos migratorios en un contexto además en el que la tecnología ha globalizado el planeta. "Hay que ir al origen, de que no puede ser que las potencias que van a países deprimidos, como en África o el continente americano, a hacer su agosto", ha reprochado.

Ayuso ha subrayado que el problema de la inmigración "no se soluciona en un tuit ni en tres minutos de debate" y ha señalado que hay países en manos de "gobiernos corruptísimos, que no respetan la vida"

A su vez, ha indicado que Occidente o un país como España primero se tiene que conocer a sí mismo y "no tiene que renunciar a sus raíces", algo que considera que está pasando en muchas zonas de Europa. "Europa se ha olvidado de sus raíces occidentales que, insisto, se sea o no creyente, se habla de la libertad, de la igualdad, de la persona, del Estado de derecho", ha incidido.

Es por ello que la presidenta madrileña ha destacado en que ella crea "en la ley y el orden" y en una España en la que hay "un magnífico equilibrio de clases medias que no se puede romper bajo ningún concepto".

"Esta España que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos, no se puede destrozar porque hay gobiernos insensatos como el de España, que están provocando movimientos masivos de personas que si siguen por este camino no van a poder integrarse", ha valorado, al considerar que llega un punto en el que es "cuestión de números".