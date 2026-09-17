Ayuso censura a un Gobierno que quería hacer "pucherazo" pero al que se le ha "acabado el chollo": "Game over"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves a un Gobierno de la nación que quería hacer "pucherazos" en las elecciones, a través de la 'ley de nietos', que reconoce la nacionalidad a descendientes de exiliados españoles, pero al que se le ha "acabado el chollo".

"Game over, lo siento", ha expresado la dirigente autonómica en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha vuelto a censurar a la "mafia" del Gobierno de la nación.

La presidenta madrileña ha criticado que lo que se pretendía es el voto a personas con arraigo en Tres Cantos o Torrelodones, municipios que ni siquiera existían en ese momento. "De verdad, qué cara dura tienen", ha afirmado.

Considera que esto se debe a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez piensa que puede hacer "cualquier cosa" como "pucherazos en las elecciones y manipular los censos". "Y los jueces, la Justicia, les ha puesto pie en pared, porque todavía quedan instituciones en pie y separación de poderes contra sus atropellos", ha enfatizado.