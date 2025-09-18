Ayuso censura a una izquierda que "da vergüenza de la A a la Z" y PSOE la acusa de estar "del lado de los genocidas"

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegan a un pleno en la Asamblea de Madrid, a 18 de septiembre de 2025 - Fernando Sánchez - Europa Press

Espinar le ha mostrado a la presidenta una bandera palestina en el Pleno, que representa "la paz y dignidad de un pueblo perseguido"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves a una izquierda que "da vergüenza de la A a la Z", mientras que la portavoz del PSOE, Mar Espinar, la ha acusado de "estar del lado de los genocidas".

Así lo han trasladado en la sesión de control en la Cámara regional, marcada por las últimas protestas propalestinas, en la que la portavoz socialista ha criticado que la presidenta "persiga" la bandera de palestina, que ha sacado en el hemiciclo, y que es "la de la paz y la dignidad de un pueblo perseguido".

Ante ello, la presidenta se ha preguntado cuándo la izquierda va a utilizar una bandera de España o de la Comunidad de Madrid porque se le olvida "a quién representan". "La izquierda del no a la guerra es la izquierda que no tiene nada que proponer", ha criticado.

Así, ha vuelto a hacer alusión a su encuentro con el equipo israelí durante la Vuelta, criticado por la oposición, al defender que estos deportistas "no representaban a Israel" sino que eran "canadienses, británicos y dirigidos por un español".

"El equipo directivo era de un empresario israelí. ¿Sabe también de quién es este empresario valedor? Del Atlético de Madrid. ¿Lo va a cancelar al Atlético de Madrid? ¿Le va a prohibir al Atlético de Madrid después de la Liga?", le ha espetado a la portavoz socialista.

Díaz Ayuso se ha preguntado también "dónde están los actos de Franco" o los de la "emergencia climática". "¿Hay algo que inventar? Pues Gaza. Y entonces nos vienen con esto como si a ustedes les importara absolutamente nada. No tienen ustedes ningún corazón", ha valorado la dirigente madrileña, quien ha censurado también la "vergüenza de imagen" que han pretendido dar de Madrid.

UNA SOLIDARIDAD MADRILEÑA QUE FUE "ARROLLADORA", AFIRMA ESPINAR

Por su parte, Espinar ha reprochado a Ayuso las comparaciones de Madrid con Sarajevo durante las protestas palestinas y ha reivindicado que el domingo pasado el pueblo madrileño salió a la calle a decir "basta a un genocidio".

"Yo me siento tremendamente orgullosa de pertenecer a esta región, de ser una más. ¿Usted, señora Ayuso, se siente orgullosa de la fuerza arrolladora de la solidaridad madrileña?", le ha preguntado, a la vez que ha asegurado que la líder del Ejecutivo autonómico siempre está "en el lado incorrecto de la historia".

Considera Espinar que siempre se sitúa del lado de "la sinrazón, la barbaria y al lado de los genocidas. "Señora Ayuso, su desconexión con la realidad de los madrileños es alarmante", le ha censurado.