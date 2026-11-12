Ayuso censura que izquierda quiera "usurpar a alumnos su derecho a ser educados" y le acusa de ser "unos vagos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de bienvenida al segundo partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves que la izquierda quiera "usurpar a los alumnos su derecho a ser educados" y les ha acusado de ser "unos vagos".

"Llevamos más de 20 jornadas de huelga política en la educación, con reivindicaciones que aquellos que lo promueven saben que son imposibles de cumplir. Estamos hablando de ya 400.000 horas lectivas perdidas. Estamos hablando de multitud de clases y de optativas que son ahora mismo canceladas", ha lamentado la dirigente regional en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea.

Así, ha criticado que lo único que están haciendo los huelguistas es "es perseguir a los directores de colegios", a los que ha agradecido su labor pese al "terror sindical".

"Pero es que la gente en España tiene dignidad y quiere ir a trabajar y quiere ir a estudiar. Es que para ellos no es un lastre esforzarse, para ustedes sí, que son incapaces de respetar lo de los demás y tener el mínimo decoro. Pero es que la gente en España tiene dignidad y no quiere sus subvenciones ni que ustedes les den la manita", ha lanzado a la banda de la izquierda.

Ayuso ha subrayado que la gente quiere "llegar a sus colegios y a los puestos de trabajo" porque para ellos trabajar "no es un castigo". "De hecho lo de vaga general en catalán me encanta. Sí, ustedes, que son muy vagos", ha lanzado.

En esta línea, ha censurado que se esté "destrozando" la imagen de la educación pública porque están utilizando a los niños como "rehenes de huelgas políticas", algo que "acaba con la igualdad de oportunidades".

Considera que eso sí crea "una desigualdad profunda" y ha afirmado que "solo es un 3% la gente que está haciendo huelga", además de criticar el "poco respeto que tiene la izquierda en España por lo público".

Frente a ello, la líder del Ejecutivo madrileño ha subrayado que defender especialmente a los alumnos que se enfrentan este año a la PAU y reforzarán "horas perdidas", además de trabajar "por la neutralidad en los centros".

"Hay alumnos en Madrid que aún no han recibido una sola lección. Hay algunos que todavía no han podido sentarse en clase con su profesor, que son también los más perjudicados. Quiero recordar que el 60% jamás se ha fallado a la cita y ha estado siempre con sus alumnos", ha enfatizado.

En la misma línea, el portavoz de PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha criticado a una izquierda que pensaba que "toda España iba a estar parada" en la huelga general y lo único que se ha parado "son sus expectativas electorales".

"En lugar de tener una huelga de trabajadores contra las medidas del Gobierno, tenemos una huelga del gobierno contra el pueblo soberano. Y a una mafia sindical pidiendo respeto para que les dejen impedir el ejercicio de los derechos de los demás como si fuera normal", ha apuntado, a la vez que ha cargado contra las "trampas del sindicalismo de pago".