La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), a su llegada a un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes al socialismo de Castilla-La Mancha que dice 'no' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero apoya "a la mafia" y ha destacado su "falta de coherencia".

"Resulta que todos los diputados que van al Congreso por Castilla-La Mancha son 21 y solo hacía falta 7 para acabar con la mafia. Luego el socialismo manchego ya está tardando en ser coherente", ha lanzado la dirigente regional en un mitin en Illescas.

Lo ha hecho acompañada del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, de quien ha ensalzado que lleva "toda la vida trabajando" por su tierra y alertando de las "mentiras" del PSOE.

Así, ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "saque" a Sánchez del Gobierno o se "vaya su casa y deje de mentir a todos". "No me vale con una mano sí soy de izquierdas y con otra, soy de derechas. No, no, no. Te decides, majo", ha expresado.