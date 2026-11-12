Ayuso censura el "uso fraudulento" de Diputación Permanente del Congreso por parte de partidos de "coacción y violencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves el "uso fraudulento" de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde se votan hoy los decretos leyes de vivienda impulsados por partidos de "coacción y violencia", con el trasfondo de la huelga general de este 11 de noviembre.

Así lo ha expresado en su comparecencia en el Pleno de la Asamblea, donde ha intervenido para dar cuenta de los últimos cambios en el Consejo de Gobierno y donde ha reivindicado que lo hace en el marco de los cauces institucionales que definen "una democracia liberal" y que tanto "tanto molesta a quienes siempre pierden las elecciones".

La presidenta madrileña ha lamentado que España sufra a día de hoy una "plaga de langosta que ha devorado los recursos públicos, ha arruinado los servicios y quebrado la seguridad y el desprestigio de las instituciones", frente a lo que quiere reivindicar que "otra España es posible".

Ha vuelto a cargar contra la huelga general de este miércoles que ha tildado de "abiertamente ilegítima y ya veremos si ilegal" impulsada por aquellas que "violentan con maniobras antidemocráticas" con el intento de "burlar" al Pleno del Congreso de los Diputados y que promueven "decretos en plenas elecciones".

"Por mucho que les pese, seguimos siendo una democracia parlamentaria y representativa. Por tanto, ninguna de esas tretas van a ahogar a verdadera voz de la calle que se expresa en democracia en las urnas. No es la que se quiso ayer imponer, insisto, por la fuerza y el chantaje, sino la que se refleja en estos escaños que ocupa aquí cada partido", ha enfatizado.