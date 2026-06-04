Ayuso cifra en más de 215.000 las consultas "perdidas" por la "ineficacia" de Mónica García con huelga de médicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno, en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy, con la mayoría absoluta del PP, la Ley de medidas urgentes para el increm - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado en más de 215.000 las consultas "perdidas" por la "ineficacia en la gestión" de la ministra de Sanidad, Mónica García, con la huelga de médicos.

"Hay que tener también valor para hablar de servicios públicos en mitad de una huelga sanitaria provocada por su ministra, que es la que tiene que pactar las condiciones laborales de todos los médicos de España. Hemos perdido más de 215.000 consultas, 10.400 cirugías, casi 22.000 pruebas y 16,5 millones de euros por la ineficacia y la gestión de su ministra", ha afeado a Más Madrid en la sesión plenaria de la Asamblea.

En este sentido, ha criticado al Ministerio por "no homologar" a los extracomunitarios. "¿Qué van a tener que hacer? ¿Saltar ilegalmente alguna valla para que por fin les tengan en cuenta? ¿Cuál es el proceso y cuál es la genial idea?", ha preguntado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha acusado a Más Madrid de hablar de regularizar "sin saber ni quiénes son, ni dónde vienen, ni si están provocando un efecto de llamada que se vuelve en contra de los propios inmigrantes, multiplicando las mafias y sin importar el problema de origen".

"Somos las regiones las que gestionamos la situación. Y en lugar de atender las solicitudes de los médicos, se ponen, como siempre, en ese afán dictatorial que tienen ustedes propios de las dictaduras comunistas de las que viven, para decir a los médicos que les den. Pues no, el 15 de junio los van a tener en la puerta del Ministerio. A ver si eso es una cosa de la Comunidad de Madrid o de España entera", ha señalado.