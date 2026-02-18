Ayuso comparecerá a petición propia en la Asamblea para informar de la salida de Viciana y el nombramiento de Zarzalejo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la reunión del Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras la llegada de Mercedes Zarzalejo como nuevaconsejera de Educación, Ciencia y Universidades. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá a petición propia en la Asamblea de Madrid para informar de la salida del relevo de Emilio Viciana al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y la entrada de Mercedes Zarzalejo.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias, que han indicado que también lo han solicitado desde el PP y el PSOE, mientras que Más Madrid también anunció este lunes que reclamaría la comparecencia.

La reestructuración del Ejecutivo regional es uno de los dos supuestos por el que los grupos parlamentarios pueden pedir que Ayuso comparezca el Pleno, siendo el otro informar sobre la Conferencia de Presidentes.

Concretamente se trata del artículo 208.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece que comparecerá ante el Pleno "para informar sobre la designación y separación de los vicepresidentes y consejeros".

Estas peticiones, incluida la de la presidenta, serán vistas previsiblemente este viernes por la Mesa de la Asamblea de Madrid que, tras calificarlas, las remitirá a la Junta de Portavoces. Es este último órgano el que las incorporará al orden del día del Pleno. La comparecencia se sustanciará como pronto en marzo, ya que la próxima semana no hay actividad parlamentaria en la Asamblea por ser la última del mes.

Esta comparecencia ha sido uno de los temas sobre los que le han preguntado los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

"Hemos tenido a bien el registrar esa comparecencia y por tanto podamos dar cuenta en sede parlamentaria", ha explicado horas después de que haya tomado posesión como nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades Mercedes Zarzalejo.

Por otro lado, sobre la dimisión de tres diputados del Grupo Parlamentario Popular, ha afirmado que el PP tiene "cantera" y que se incorporan personas "sobradamente preparadas que conocen muy bien el municipalismo".