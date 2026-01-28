Ayuso considera "adecuado" que se celebren diferentes misas por Adamuz y critica que la izquierda "no respete nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), interviene durante la apertura de la exposición Des-caradas. Mujeres históricas vistas con los ojos de hoy, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que ve "adecuado" que se celebren diferentes misas funerales por las víctimas en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y ha criticado que la izquierda "no respete nada".

"Las fechas, cuándo, a qué hora, es una decisión que no nos compete a nosotros pero desde luego el que se celebren misas en cualquier lugar de España nos parece que es lo adecuado y creo que es la manera de despedir a nuestros muertos", ha defendido la mandataria madrileña en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en San Sebastián de los Reyes.

Así, ha subrayado que desde Madrid solo quieren trasladar "un mensaje de apoyo y de respeto a todas las víctimas" en estos días tan difíciles y ha pedido "respeto".

La misa funeral, que tendrá lugar en la Catedral de La Almudena --este jueves a las 19 horas según confirmó la Provincia Eclesiástica de Madrid-- coincidirá con la que celebrará este jueves el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, en la Catedral de La Merced al Palacio de Deportes Carolina Marín a las 18 horas