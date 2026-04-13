Ayuso cree que el Constitucional indultará a García Ortiz y alerta de que España está gobernada por "una banda mafiosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega la Medalla Internacional de las Artes, a título póstumo, a Mario Vargas Llosa, a 13 de abril de 2026, en Madrid (España). El galardón reconoce la excepcional labor de creación literaria y - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, "podría indultar" a exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a la vez que ha alertado de que España está gobernada por "una banda mafiosa".

Así lo ha expresado este lunes a través de sus redes sociales después de que García Ortiz haya solicitado al Constitucional que anule la condena que le impuso el Tribunal Supremo como responsable de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la dirigente madrileña.

"El fiscal general del Estado, condenado por el Supremo, fue puesto políticamente por el presidente del Gobierno para delinquir. Ahora, el presidente del Constitucional, puesto ahí a dedo como su hijo en Telefónica, podría indultarle. Puesto ahí para taparlo todo", ha escrito.

Al hilo, la dirigente madrileña ha indicado que el "segundo" del presidente, Pedro Sánchez, en el partido y en el Gobierno, en referencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos, "pinta que acabará en prisión".

Ayuso también ha criticado el viaje de Sánchez a China. "Mientras el presidente se esconde en la dictadura china con su mujer (Begoña Gómez), que será juzgada por cuatro delitos mientras se burla de la Justicia y ni da la cara ni presenta su pasaporte requerido. España está gobernada por una banda mafiosa. Lo pagaremos mucho", ha aseverado en un tuit publicado en 'X'.